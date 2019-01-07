سيارة ذكية ولوح خشبي يعمل باللمس.. أبرز ابتكارات معرض سي إي أس 2019

سينطلق غدا الثلاثاء معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي أس 2019) في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وتحرص العديد من شركات التقنية على عرض ابتكاراتها خلال هذا الحدث لما يمثله من أهمية في عالم التقنية.

وتكثر في هذه الأثناء التوقعات حول ما لدى شركات التقنية من اختراعات ومنتجات سوف تفاجئ بها الجمهور في هذا المعرض الذي انطلق أول مرة سنة 1967.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المنتجات المتوقع الإعلان عنها خلال المعرض التي تم الكشف عنها:

1- الحاسوب المحمول سامسونغ أوديسا للاعبين الجادين

تستعد سامسونغ لطرح الحاسوب المحمول أوديسا، مع هيكل نحيف يبلغ طوله 19.9 ملم ويزن 2.36 كجم، ودقة الوضوح العالي الكامل، ومعالج إنتل آي كور 7 الثماني النواة من الجيل الثامن، وبطاقة رسوميات إنفيديا جيفورس آر تي أكس 208.

هذا الحاسوب كما تقول سامسونغ هو "للاعبين الجادين" وسيطرح في الولايات المتحدة أوائل العام الجاري.

2- نيتاتمو وجرس الباب الإلكتروني

هل تريد أن تراقب عن كثب عمليات التسليم أو الضيوف أو اللصوص المحتملين الذين يترددون على عتبة منزلك؟ تقوم شركة نيتاتمو المتخصصة بكاميرات المراقبة، بتوسيع عملياتها بابتكار جرس الباب الذكي.

ويأتي جرس الباب الذكي مزودا بكاميرا بدقة 1080بكسل كاملة الوضوح وعدسة زاوية عريضة 160 درجة، ويعمل مع آبل هوم كت، ويمكنك التحكم في جرس الباب باستخدام المساعد الصوتي سيري لآبل، كما يمكن ربط الجرس بأنوار المنزل بحيث تنير عند وجود حركة خارج المنزل.

يمكن لجرس الباب التحكم بفتح وإغلاق الباب من خلال التطبيق (ذي فيرج)

3- قطعة خشب تعمل باللمس من ميوس

لا تحتاج لان تدق على الخشب بل يكفي أن تلمس هذا اللوح الخشبي لتظهر لك معلومات مثل الوقت والحرارة ومعلومات الطقس وحتى الرسائل النصية.

فقد قام إستوديو ميوس الياباني بتضمين شاشة تعمل باللمس داخل قطعة خشبية بحيث يمكن في المستقبل استخدامها في تصنيع أثاث خشبي ذكي.

وتأمل الشركة الناشئة في شحن أول قطعها في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

4- سيارة بايتون عادت مع الذكاء الاصطناعي

أكدت شركة بايتون لصناعة السيارات أن سيارة أم-بايت ستكون متاحة في عام 2019 مع شاشة ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس.

فبعد الكشف عنها لأول مرة في معرض سي إي أس 2018، عادت الشركة هذا العام لتأكد أنها سوف تطرح هذه السيارة قبل نهاية عام 2019.

سيارة أم-بايت ستطرح مع نهاية 2019 (بايتون)

5- شواحن دون أسلاك

الشحن اللاسلكي هو الاتجاه السائد، وفي المعرض الحالي سوف نرى بالتأكيد ثلاثة منتجات جديدة من شركة آيرشارج هي: شاحن لاسلكي سريع 10W، وشاحن مزدوج سريع 10W، ومحول بلاي ستيشن4 ثنائي.

وستعمل الشواحن بقوة 10 وات، كما ستعمل على أجهزة آبل وسامسونغ.

6- إنتل كوميت وحرب المعالجات

تفوقت أي أم دي لوقت طويل على إنتل في صناعة معالجات الحواسيب الفائقة السرعة. ولكن الشائعات تقول إن إنتل تطور وحدة معالجة مركزية جديدة من عشر أنوية وتتكون من 20 وحدة معالجة مركزية بتقنية 14 نانومتر، وتحمل الاسم الرمزي كوميت.

إذا كانت الشائعات صحيحة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها إنتل على أي أم دي في حرب المعالجات المركزية منذ وقت طويل.