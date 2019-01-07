 تسريب فيديو لهاتف شياومي القابل للطي

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تسريب فيديو لهاتف شياومي القابل للطي

الجهاز يظهر كشاشة حاسوب لوحي يمكن للمستخدم طيه من الجانبين ليتحول إلى هاتف ذكي بالحجم القياسي (تويتر)
الجهاز يظهر كشاشة حاسوب لوحي يمكن للمستخدم طيه من الجانبين ليتحول إلى هاتف ذكي بالحجم القياسي (تويتر)
كشف إيفان بلاس، وهو مصور وخبير هواتف عبر صفحته على تويتر، عن نسخة لهاتف شياومي القابل للطي الجديد، وهو ما يعتبر تأكيدا على أن تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي ستكون الحدث الأبرز خلال عام 2019.

ويظهر الفيديو الجديد شاشة تشبه الحاسوب اللوحي وهي تعمل بشكل جيد، ويتم خلال الفيديو طي الشاشة من الجانبين ليتقلص حجم الشاشة إلى حجم قياسي لشاشة هاتف ذكي عندما لا يرغب المستخدمون في استعمال الحاسوب اللوحي.

ولم يذكر الفيديو تفاصيل أخرى عن الجهاز، كما أن الفيديو لا يظهر شكل الجهاز بسبب الإضاءة الخافتة، ولكن التغريدة من إيفان أكدت على حقيقة أن الجهاز هو من إنتاج شركة شياومي الصينية.

وشياومي ليست الشركة الأولى التي تحاول إنتاج الهواتف القابلة للطي، فقد سبقتها شركة سامسونغ الكورية وشركة زد تي إي الصينية في عرض هواتفهما القابلة للطي في وقت سابق من العام الماضي.

فقد قامت سامسونغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإعلان عن هاتفها الذكي بشاشة عرض إنفينيتي فليكس، في حين يقال إن "أل جي" وهواوي تطوران نماذج هواتف قابلة للطي الخاصة بهما.

المصدر : مواقع إلكترونية
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