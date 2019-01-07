قيمة آبل السوقية تتراجع.. هل فقد آيفون سحره؟

قبل نحو 12 عاما تقريبا، صعد الرئيس الراحل لشركة آبل ستيف جوبز على مسرح ماكورلد في نيويورك وكشف عن هاتف آيفون، معتبرا أنه "منتج ثوري وسحري"، وقد أكد النجاح غير المسبوق لهذا الهاتف صحة كلامه.

فقد صمد وازدهر آيفون رغم الأزمة المالية التي أصابت الولايات المتحدة في 2008 وقائمة طويلة من الهواتف الذكية البديلة الأرخص والمُقلَّدة، وفي نهاية المطاف جعل آيفون من آبل أكثر الشركات قيمة في العالم.

لكن -وفقا لتقرير على موقع سي إن إن الإخباري- يبدو أن آيفون قد فقد أخيرا سحره.

ففي خطوة نادرة من آبل، حذر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك المستثمرين -في رسالة الأربعاء الماضي- من أن الشركة تتوقع انخفاضا في العائدات بنحو تسعة مليارات دولار في ربع العطلات.

وعزا كوك هذا الانخفاض المتوقع إلى عدد من الأسباب، أبرزها تراجع المبيعات المتوقعة من آيفون، مشيرا إلى أن النقص يأتي بشكل أساسي من الصين نتيجة الحرب التجارية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة، إلى جانب عوامل أخرى مثل قرار آبل العام الماضي إطلاق برنامج لاستبدال بطاريات آيفون بسعر رخيص.

وبعد رسالة كوك، افتتحت آبل أسهمها الخميس بسعر 144 دولارا، بانخفاض بنحو 14 دولارا عما كانت عليه الأربعاء، وهو أخفض سعر لأسهم الشركة في نحو عام ونصف؛ مما تسبب في تراجع وضع الشركة بين أكثر الشركات قيمة إلى المرتبة الرابعة خلف مايكروسوفت وأمازون وغوغل.

وبذلك تكون القيمة السوقية للشركة قد تراجعت بنحو 57 مليار دولار عما كانت عليه قبل رسالة كوك للمستثمرين الأربعاء الماضي.