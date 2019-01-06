6 تطبيقات قد تكون فاتتك في 2018

1- أنستلايف (InstLife)

هل أردت أن تعيش حياة مختلفة وتتخذ قرارات أخرى؟ هذا التطبيق المناسب لك حيث يتيح "أنستلايف" للمستخدم تجربة خوض حياة أخرى واتخاذ قرارات، ومشاهدة كيف يمكن أن تنعكس هذه القرارات على حياتك.

يتوفر التطبيق حاليا على نظام أندرويد وهناك نسخة تحت التطوير لنظام أي أو أس.

2- سنابسييد (Snapseed)

لمحبي التصوير يقدم سنابسييد القدرة على تحرير صور بتنسيق RAW والتي تحتوي على تفاصيل أكثر وأفضل من ملفات JPEG، وهو ما يسمح بتعديل الصور بحرية أكبر، واستعادة التفاصيل الصغيرة في الصور، وتعديل المؤثرات كالتباين ودرجة الوضوح.

ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

3- تيمب ميل (Temp Mail)

الكثير من المواقع تتطلب منك بريدا إلكترونيا لتسجيل دخولك لها، ومع أن الكثير منها لا يحتاج لهذه المعلومات فإنك تجد نفسك ملزما بإعطاء معلومات بريدك حتى تستطيع الحصول على الخدمات التي يوفرها هذا الموقع.

الآن مع تيمب ميل يمكنك إصدار بريد إلكتروني مؤقت بمجرد استخدام هذا التطبيق، ومن ثم يقوم التطبيق بإلغائه. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

4- ستريك (Streak)

وهي أداة رائعة لتتبع بريد جيميل الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم معرفة ما إذا تمت قراءة البريد الإلكتروني الذي أرسلته أم لا.

والجميل في هذا التطبيق أن الطرف الآخر لا يعلم بهذا الأمر ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

ستريك (غير معروف)

5- لاست باس (LastPass)

هذا تطبيق لحفظ كلمات السر حيث يمكنك الدخول وتحديث كلمات السر لجميع المواقع والحسابات التي تستعملها، وبعدها يمكنك فقط إدخال اسم المستخدم ليقوم التطبيق بإدخالك فورا لحسابك.

وهو آمن حيث يعتمد على مصادر تشفير جيدة تحمي الحسابات من الاختراق، وهو صالح للاستخدام سواء عن طريق الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول.

العرض الأساسي للخدمة مجاني ويشمل نسخة للمتصفح مجنية وتطبيقا مجانيا.