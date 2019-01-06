 واتساب توقف دعم مليار ونصف مليار جهاز.. هل هاتفك منها؟

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واتساب توقف دعم مليار ونصف مليار جهاز.. هل هاتفك منها؟

مليار ونصف مليار جهاز يستخدم نظام التشغيل نوكيا أس 40 لن يتمكن أصحابها من استخدام برنامج واتساب (رويترز)
مليار ونصف مليار جهاز يستخدم نظام التشغيل نوكيا أس 40 لن يتمكن أصحابها من استخدام برنامج واتساب (رويترز)

أعلنت واتساب وقف دعمها لأكثر من مليار ونصف مليار هاتف يستخدم نظام تشغيل نوكيا أس 40 مع نهاية اليوم الأخير من 2018.

وعبرت الشركة عن أسفها لهذا القرار الذي وصفته بالصعب، ولكنها في الوقت نفسه قالت إنه من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها ولتسهيل التواصل مع الأصدقاء والأحبة.

وظهر نظام التشغيل نوكيا أس40 في عام 1999 ويعتبر من أكثر نظم التشغيل التي تعمل عليها أجهزة نوكيا الحالية والتي تشمل 31 نوعا من أجهزة نوكيا.

وتقول واتساب إنه للأسف لا يمكن استرجاع المحادثات السابقة حيث لا يوجد نظام نسخ احتياطي للمحادثات على نظام تشغيل نوكيا أس 40.

وتخطط واتساب أيضا لوقف الدعم لكل أجهزة آيفون التي تعمل بنظام أي أو أس 7 بحلول الأول من فبراير/شباط 2020، كما لن يعمل التطبيق أيضا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 2.3.7 أو أقدم بعد هذا التاريخ.

المصدر : صن
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