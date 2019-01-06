كيف توقّع مسلسلُ رسوم متحركة المستقبل منذ 35 سنة؟

وفي الواقع، فإن بيني ابنة شقيق غادجيت وكلبها برين هما من يقومان بمكافحة الجرائم، وذلك من خلال إحباط خطط هذه المنظمة الشريرة بشكل مستمر، فضلا عن إنقاذ المحقق من الكارثة.

ورصد الكاتب كريستوفر ماك فادين في مقاله المنشور على موقع "إنترستنغ إنجينيرينغ" الأميركي أبرز الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية التي توقعها مسلسل "المحقق غادجيت" منذ بدأ بثه قبل أكثر من 35 عاما:

1- توقع ابتكار الحواسيب المحمولة

وفقا للكاتب، كان لهذا المسلسل دور كبير في إلهام الأجيال اللاحقة للابتكار والاختراعات المذهلة، من ضمنها الحاسوب المحمول، حيث كانت بيني تمتلك مجموعة من الأدوات، بما في ذلك كتاب خاص يشبه كثيرا حاسوبا محمولا.

أما في العالم الحقيقي، فلم تظهر هذه الأجهزة المحمولة بالفعل في الأسواق إلا بعد مرور أربع سنوات على أول إصدار لسلسلة الرسوم المتحركة هذه.





2- توقع ظهور آلات التصوير الرقمية

كشف الكاتب أنه في إحدى الحلقات الخاصة من مسلسل "المحقق غادجيت"، استخدمت بيني جهازا غريبا يبدو كأنه آلة تصوير رقمية. وعند التقاط الصور، توصل بيني هذا الجهاز الصغير المحمول بكتابها الشبيه بالحاسوب.

وفي حين يوحي تصميم آلة التصوير الموجودة في المسلسل بأنه مستمد بشكل واضح من تصميم كاميرا الإنستماتك (سلسلة من الكاميرات الرخيصة سهلة الاستخدام أطلقتها كوداك) في تلك الحقبة، فإن حجمها لا يختلف كثيرا عن بعض آلات التصوير الرقمية الأولى التي ظهرت في التسعينيات.





3- توقع اختراع الواي فاي وشبكة الإنترنت

بيّن الكاتب أن كتاب بيني الخاص، الذي كان متقدمًا جدا بالنسبة لعصره، كانت لديه قدرة على الاتصال اللاسلكي، حيث كانت تستخدم بيني هذه التقنية للبحث عن معلومات تتعلق بالقضية المطروحة، فضلا عن البحث عن الحلول الممكنة لها، مما يجعلنا نفكر في شبكة الإنترنت التي نستخدمها اليوم، والتي ظهرت لأول مرة سنة 1990. أما بالنسبة لشبكة الواي فاي، فلم يتم التوصل إلى اختراعها حتى منتصف وأواخر التسعينيات.



4- كتاب بيني يحتوي على خرائط رقمية

أوضح الكاتب أن مسلسل "المحقق غادجيت" تنبأ بالتوصل إلى الخرائط الرقمية، على غرار خرائط غوغل الحديثة أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وفي العديد من المناسبات، كانت بيني تستشير كتابها الشبيه بالحاسوب لإرشادها. وبعد النقر على بضعة أزرار، كان الكتاب يقدم لها خريطة رقمية ووظائف ملاحة سهلة لإخراج الفريق من المكان. كما يمكنها أن توصل كتابها بهاتفها ليعمل كجهاز ملاحة عبر الأقمار الصناعية.



وفي حين أن التكنولوجيا التي تستخدمها بيني في هذا المسلسل لم تتمكن من إخبارنا آنذاك عن كيفية الوصول إلى مكان معين، لكن لم يكن من المتصور أن تصبح ميزة سنعتمدها في المستقبل، حيث بتنا نستخدم في الوقت الحاضر أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونعتمد على خرائط غوغل الموجودة على هواتفنا الذكية لإرشادنا إلى وجهتنا المقصودة.



5- توقع اختراع السيارات ذاتية القيادة

أضاف الكاتب أن سيارة المحقق غادجيت كانت ذاتية القيادة، وهو الأمر الذي يذكرنا بالسيارات الحديثة المستقلة. كما يمكن لسيارة المفتش أن تركن نفسها أيضًا، وهي ميزة فريدة من نوعها موجودة في العديد من السيارات الفاخرة اليوم.



علاوة على ذلك، تنبأ هذا المسلسل الرائع بأن الإنسان سيعتمد على التكنولوجيا الحديثة في حياته، على غرار نظم الملاحة المتقدمة الموجودة في السيارة، والتي تسمح للسيارة بقيادة نفسها فوق الجرف على سبيل المثال.





6- توقع ميزة النص التنبئي

أوضح كريستوفر ماك فادين أن كتاب بيني المحمول لم يكن مميزا فحسب، بل كان يحتوي أيضا على ميزة النص التنبئي الشبيهة بميزة غوغل. وكل ما كان على بيني فعله هو كتابة كلمة واحدة لكي يعرف الكتاب، بشكل حدسي تقريبا، ما رغبت في معرفته.



في الواقع، إنه تنبؤ مدهش للمستقبل، وربما كان مصدر إلهام لمؤسسي غوغل بعد عقود عدة. كما يعتقد بعض المعجبين بالمسلسل أن صفحات البحث التي يعرضها الكتاب شبيهة بصفحات موقع ويكيبيديا.



7- توقع اختراع أجهزة يتم التحكم بها عبر الأوامر الصوتية

أورد الكاتب أنه كان هناك توقعات مستقبلية أخرى فيما يتعلق بالتكنولوجيا في هذا المسلسل الكرتوني، ألا وهو التحكم بالأجهزة عبر الأوامر الصوتية.

وفي إحدى حلقات المسلسل، تم استبدال المفتش غادجيت بجهاز حاسوب آلي متطور لكشف الجرائم. هذا الجهاز قادر على الاستجابة لأوامر ضابط الشرطة كويمبي بطريقة مشابهة للأجهزة الصوتية الحديثة.

في الواقع، شهدت السنوات القليلة الماضية انتشار تقنية مشابهة مثل نظام سيري وغوغل هوم وأمازون إيكو.



8- الطائرات بلا طيار كانت إحدى الألعاب المفضلة للدكتور كلو

أشار الكاتب إلى أن الدكتور كلو في هذا المسلسل كان يستخدم الطائرات المسيّرة، فضلا عن الروبوتات التي كانت على شكل أسماك القرش ومحاربين ومحاربي الإنكا وكذلك وحش لوخ نيس، في محاولة للسيطرة على العالم. وكثيراً ما كان الدكتور كلو يتحكم بكل هذه الأشياء عن بُعد من قاعدته السرية المخفية.



على الرغم من أن جميع هذه الأدوات التي تعمل عن بعد كانت في الواقع تُستخدم لأغراض عسكرية لبعض الوقت، فإنها أصبحت منتشرة للغاية في العقود القليلة الماضية. وفي الحقيقة، من المتوقع أن تصبح جزءا من حياتنا اليومية في السنوات المقبلة.



9- كانت بيني ترتدي ساعة ذكية

يقول الكاتب إن مؤلفي مسلسل "المحقق غادجيت" إما كانوا مطلعين على التكنولوجيا الحديثة وإما أنهم قدموا من المستقبل. فبصرف النظر عن كتاب بيني المدهش الذي يعمل بنظام الواي فاي والإنترنت، والذي يملك ميزة النص التنبئي، كانت بيني ترتدي ساعة ذكية متعددة الوظائف، حيث تحتوي على خصائص مميزة مثل الاتصال عبر الفيديو، وتتبع التطبيقات، وأشعة الليزر، وحتى مصباح يدوي.





وفي حين أن العديد من الساعات الذكية الحديثة الموجودة في عصرنا الحالي لا تحتوي على العديد من هذه الوظائف، فإن الاتصال عبر الفيديو كان متاحا لبضع سنوات.