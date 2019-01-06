حيل تقنية ستزيد إنتاجيتك خلال سنة 2019.. تعرف عليها

يمكن لبعض التغييرات على بساطتها أن تزيد إنتاجيتك وتعزز استفادتك من الأجهزة والتقنيات المتاحة التي تستخدمها بشكل يومي.

وبهذا الصدد يقدم الكاتب مات بورغيس في تقرير نشرته مجلة "وايرد" الأميركية، بعض هذه التغييرات والحيل الإلكترونية، نرصدها في الآتي:



تطبيقات إدارة المهام

تعتبر تطبيقات إدارة المهام سهلة الاستخدام وقابلة للتعديل، ويمكن مزامنتها عبر جميع أجهزتك الإلكترونية. وفي الواقع، هناك العديد من تطبيقات إدارة المهام من بينها: تطبيق "أومني فوكس" (Omnifocus) أو تطبيق "ووندر ليست" (Wunderlist) أو تطبيق "أي دون ذيس" (I Done This)، الذي يعتبر سهل الاستخدام مقارنة ببقية التطبيقات.

وإذا كنت لا ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة، فبإمكانك استخدام خدمة ريمايندرز (Reminders) المتوفرة على هواتف أيفون، أو خدمة تاسكس (Tasks) على أندرويد.



برنامج تنظيم الحسابات الإلكترونية

لست مضطرا لقراءة جميع الرسائل الإلكترونية التي تصلك، لذلك إذا كنت تبحث عن حل سريع فهناك بعض الخيارات المتاحة. وأفضل طريقة هي إنشاء بعض المرشحات (filter) التي تنظّم جميع الرسائل الإلكترونية التي تصلك. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مرشح لرسائل البريد الإلكتروني سيساعدك على تحديد الرسائل التي يجب الرد عليها.



وأشار الكاتب إلى أن السنة الجديدة هي فرصة مناسبة للتفكير في إلغاء الاشتراكات من القوائم البريدية غير المرغوب فيها. ومن المحتمل أن تعثر على عشرات الرسائل على بريدك الإلكتروني بعد بضعة أيام من عدم اتصالك بالإنترنت.

فعلى سبيل المثال، تسمح خدمة البريد المجاني غوغل "جيميل" و"مايكروسوفت أوتلوك" بإلغاء الاشتراك من القوائم البريدية بكل سهولة. وهناك زر في أعلى رسائل البريد الإلكتروني يتيح لك إلغاء الاشتراك بكل بساطة.

يوفر بريد جيميل طريقة لإلغاء الاشتراك من القوائم البريدية بكل سهولة (مواقع التواصل)

برنامج تنظيم كلمات السر

غالبا ما تكون كلمات المرور التي نستخدمها سخيفة. وقد أصدرت شركة "سبلاش داتا" قائمة بأسوأ كلمات المرور التي يتم استخدامها كل سنة. ومن أكثر كلمات المرور التي تم استخدامها سنة 2018 هي: 123456 أو 123456789 أو 12345.

ويمكن لبرنامج تنظيم كلمات المرور إيجاد حل لجميع هذه المشاكل، فهو يخزن جميع كلمات المرور في مكان واحد، كما أنه يساعدك على إنشاء كلمات مرور أقوى وأكثر تعقيدا. ومن أفضل البرامج التي يمكن استخدامها "1باسوورد" و"لاست باس".



تحديد وقت لاستخدام التطبيقات

ذكر الكاتب أن أفضل الهواتف الذكية في العالم لم تتغير كثيرا في سنة 2018. في المقابل، شهدت أنظمة التشغيل الخاصة بهذه الهواتف بعض التغييرات، إذ أصبحت أنظمة أندرويد باي التابعة لشركة غوغل، و"أي أو أس 12" التابعة لشركة آبل، تتضمن ميزات العافية الرقمية.



وتتيح لك هذه الميزة مراقبة مدى استخدامك لهاتفك أو جهازك اللوحي، ومعرفة عدد المرات التي تفتح فيها جهازك في كل يوم، وعدد الإشعارات التي تتلقاها ومدة استخدامك لكل تطبيق.

وعند فزعك بعد معرفتك للوقت الذي تهدره في تصفح تطبيق إنستغرام، يمكنك ضبط منبه لمساعدتك على الحد من الوقت الذي تقضيه على هذه التطبيقات.