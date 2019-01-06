موظفون لهواوي غردوا من آيفون فعاقبتهم الشركة

خفضت شركة هواوي رواتب اثنين من موظفيها بعد استخدام جهاز آيفون لإرسال تهنئة رأس السنة الجديدة من حساب تويتر الرسمي للشركة.

ففي مذكرة اطلعت عليها رويترز وبلومبرغ بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قال تشن ليفانغ نائب رئيس شركة هواوي إن الحادث "تسبب في ضرر لعلامة هواوي".

وبالإضافة إلى اقتطاع مبلغ 5000 يوان (ما يعادل 728 دولارا) من الراتب الشهري للموظفيْن، فإن أحدهما سوف يتم توقيف الزيادات في راتبه لمدة 12 شهرا.

ووقع الحادث بعد أن تعرضت شركة التسويق "سابينت" المسؤولة عن وسائل الإعلام الاجتماعية الخارجية لهواوي لمشاكل منعتها من تحديث حساب الشركة على تويتر بتهنئة بمناسبة العام الجديد.

وكحل بديل، تم استخدام جهاز آيفون مزود ببطاقة هاتف أجنبية لإرسال التغريدة، وهو ما جعل اسم آيفون يظهر في التغريدة.

وسخر العديد من المتابعين للشركة من التغريدة، وتم تبادلها على نطاق واسع عبر تويتر والمواقع الأخرى، ومع أن الشركة استبدلت التغريدة ووضعت أخرى جديدة لا يظهر فيها اسم آيفون، فإن التعليقات لم تتوقف عن الإشارة إلى التغريدة القديمة.

لم تكن هذه هي الحادثة الأولى التي تتسبب فيها هذه المعلومة التي تظهر الهاتف الذي تم منه إرسال التغريدات بإحراج شركة ما، ولكن من النادر أن نسمع عن تداعيات هذه الحوادث.

ففي العام الماضي، اضطرت شركة سامسونغ نيجيريا إلى حذف أكثر من 300 تغريدة تم إرسالها من جهاز آبل، في حين وقع مشاهير في الفخ نفسه مثل غال غادوت والممثلة الهندية أنوشكا شارما بتغريدهم بإعلانات عن هواوي وغوغل، على التوالي، من هواتف المنافسين.