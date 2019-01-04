تعرف على هواتف سوني الجديدة

تعتزم شركة سوني تقديم مجموعة جديدة من هواتفها الذكية خلال مشاركتها في فعاليات معرض "سي إي أس 2019" بمدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال المدة من 7 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستقدم الإصدار الجديد من هاتفها الذكي "إكسبيريا أكس أي 3" و"أكس أي 3 برو"، والإصدار فائق النحافة "ألترا". كما تتضمن باقة المنتجات الجديدة هاتف "إكسبيريا أل 3".

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف سوني الجديد يأتي بشاشة قياس 75.7 بوصة وبتنسيق 18:9 مع مستشعر بصمة الأصابع في الجزء الجانبي من الجهاز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف "سوني إكسبيريا أل 3" الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 13 و5 ميغابيكسلات، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسلات.

ويعتمد الجهاز الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 660 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايتات، مع بطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعة، ومنفذ سماعة 3.5 ملم ومنفذ "يو أس بي سي".

وأعلنت شركة سوني أيضا عن تقديم الموديلات الفاخرة من هواتفها الذكية مثل "إكسبيريا أكس زاد 4" و"أكس زاد 4 كومباكت".

ولم تفصح الشركة اليابانية عن أي معلومات بشأن مواعيد طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.