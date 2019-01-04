 تعرف على هواتف سوني الجديدة

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

تعرف على هواتف سوني الجديدة

هاتف سوني الجديد "كسبريا أل 3" الذي ستقدمه الشركة في معرض بمدينة لوس إنجلوس هذا الشهر (الألمانية)
هاتف سوني الجديد "كسبريا أل 3" الذي ستقدمه الشركة في معرض بمدينة لوس إنجلوس هذا الشهر (الألمانية)

تعتزم شركة سوني تقديم مجموعة جديدة من هواتفها الذكية خلال مشاركتها في فعاليات معرض "سي إي أس 2019" بمدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال المدة من 7 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستقدم الإصدار الجديد من هاتفها الذكي "إكسبيريا أكس أي 3" و"أكس أي 3 برو"، والإصدار فائق النحافة "ألترا". كما تتضمن باقة المنتجات الجديدة هاتف "إكسبيريا أل 3".

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف سوني الجديد يأتي بشاشة قياس 75.7 بوصة وبتنسيق 18:9 مع مستشعر بصمة الأصابع في الجزء الجانبي من الجهاز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف "سوني إكسبيريا أل 3" الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 13 و5 ميغابيكسلات، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسلات.

ويعتمد الجهاز الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 660 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايتات، مع بطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعة، ومنفذ سماعة 3.5 ملم ومنفذ "يو أس بي سي".

وأعلنت شركة سوني أيضا عن تقديم الموديلات الفاخرة من هواتفها الذكية مثل "إكسبيريا أكس زاد 4" و"أكس زاد 4 كومباكت".

ولم تفصح الشركة اليابانية عن أي معلومات بشأن مواعيد طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
آبل قد تستعين بسوني لنقل كاميرا العمق بآيفون 2019 إلى الجيل التالي
ضربة موجعة لمعرض الألعاب الإلكترونية إي3.. وبلايستيشن 5 قد تكون السبب
سوني "إكسبيريا تتش".. جهل تقني أم تردُّد؟
سوني تكشف مجموعة واسعة من المنتجات
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
بعد الصين.. الهند منطقة صراع جديدة لآبل ومنافسيها
أثارت مخاوف الخصوصية.. صورة بانورامية مذهلة لشنغهاي بدقة 195 مليار بكسل
نوكيا تعد لهاتف جديد بخمس كاميرات خلفية وميزة أخرى فريدة
تعرف على أحدث التوقعات في تقنيات الهواتف الذكية لعام 2019