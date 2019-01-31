قطر تحصد 14 ميدالية في معرض دولي للاختراعات بالكويت

الراشد -في حديث للجزيرة نت- سلط الضوء على الاختراعات الأربعة التي حصلت على براءات اختراع من الحكومة القطرية، فالأول هو الروبوت الأمني الذكي الذي يساعد في كشف المشبوهين والتعرف على المطلوبين أمنيا، وذلك من خلال بصمة اليد، بالإضافة إلى كشفه عن الأسلحة والمتفجرات والجوازات والعملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة.

أما الاختراع الثاني فهو التفتيش الذكي، وهو تطوير أدخل على جهاز أشعة مصنع في ألمانيا وحاز على الملكية الفكرية القطرية، للكشف عن الممنوعات التي قد تكون بحوزة بعض المسافرين، ويكشف أيضا عن متعاطي المخدرات وحاملي الأسلحة، وهو ما يسهل عملية التفتيش في المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلا عن إمكانية الاستعانة به في المناطق الحيوية كالملاعب والفنادق والمجمعات التجارية.

القطري علي حسن الراشد من "لخويا" شارك في المعرض بأربعة اختراعات أمنية (الجزيرة)

السترة الذكية هي الاختراع الثالث، وهي تحتوي على مجسات مرتبطة بالأقمار الصناعية، تمكّن من الاطلاع على الحال الصحية والبدنية لجميع أفراد العمالة في مواقع عملهم، وتحدد -بصورة فورية- موقع العامل حال تعرضه لأي خلل أو مشكلة صحية، كما يمكن من خلالها التحدث معه بلغات متعددة، هذا إلى جانب عملها على تبريده في الأجواء الحارة.

آخر هذه الاختراعات هو المحقق الأمني الذكي الحائز على الميدالية الذهبية في معرض جنيف، والذي أعد ليكون أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات بكافة أنواعها، حيث يعمل بتقنية عالية ومتطورة من خلال بصمة العين.

اختراعات وميداليات

هذه الاختراعات الأربعة هي من 11 اختراعا لتسعة مخترعين من النادي العلمي القطري، حصدوا بها 14 ميدالية متنوعة في ختام مشاركتهم بالمعرض الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، إذ ضم مخترعين من 43 دولة شاركوا بنحو 150 اختراعا.

من تلك الاختراعات ما شاركت به مهندستا الكيمياء العمانيتان تسنيم بنت محمد الداودي وسلمى بنت سالم السديري، وهو مشروع لإنتاج زيت طيني مستخرج من نوى التمر والزيت المهدر في المطابخ، حيث يستخدم هذا الزيت الصديق للبيئة في عمليات حفر آبار النفط والغاز كبديل عن سائل الحفر المعروف.

المهندستان العمانيتان تسنيم وسلمى حملتا اختراعهما إلى المعرض بحثا عن العالمية (الجزيرة)

ابتكار تسنيم وسلمى حصل على براءة اختراع في موطنهما عُمان، كما ترعاه شركتان إحداهما خاصة والأخرى هي شركة تنمية نفط عمان، لكنهما تسعيان من خلال مشاركتهما في المعرض للحصول على رقم دولي لاختراعهما، والخروج به من دائرة المحلية عبر تسويقه عالميا.

مسعى تسنيم وسلمى يشترك معهما فيه جميع المشاركين في المعرض الذي يقام تحت شعار "لقاء المخترعين بالمستثمرين"، وذلك لفتح الآفاق أمام ابتكاراتهم من خلال تبنيها من قبل المستثمرين والشركات المتخصصة.

وتحت سقف المعرض، اجتمع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص لتنمية استثماراتهم في مشاريع واعدة، مع المخترعين المتطلعين لتمويل يحوّل مخترعاتهم إلى منتجات يجري تسويقها إقليميا ودوليا.

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) علي رضا راستيغار -في حديث للجزيرة نت- وصف الاختراعات بالمتميزة التي تخدم المستهلك والسوق وبالتالي المجتمع.

وقال إن مجرد جمع المخترعين بالمستثمرين يعد نجاحا بحد ذاته، حيث يتبادل الجميع الأفكار ويتشاركون الخبرات، معتبرا أن المعرض هو أحد أكبر المهرجانات في الشرق الأوسط لتبني الاختراعات.

وأضاف أن "هناك أهمية كبرى لتوفير مثل هذه الحاضنات لدعم الجيل الجديد الذي يجب أن يفكر ويخترع، ولهذا نشجع وندعم الكويت الحاضنة للمعرض".

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين: الاختراعات في المعرض متميزة وتخدم المستهلك والسوق والمجتمع (الجزيرة)

النادي العلمي الكويتي برئاسة طلال جاسم الخرافي هو الجهة المنظمة لمعرض الاختراعات في الشرق الأوسط، وهو يحتضن سنويا هذا المعرض إلى جانب أنشطة متنوعة محلية وإقليمية ودولية، تهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة العلمية ورفع المستوى العلمي للنشء والشباب في الكويت.

كما يعد النادي من أهم جمعيات النفع العام التي تسعى إلى استقطاب المبدعين والموهوبين من الأعمار كافة والأخذ بأيديهم نحو الإبداع والابتكار.

ويضمّ النادي عددا من الفرق العلمية والأجنحة الخاصة بأبرز الاهتمامات العلمية، مثل فريق الغوص الكويتي، وإدارة علوم الطيران التي تنظم عروضا للطائرات والسيارات والزوارق اللاسلكية، فضلا عن احتوائه على إدارة لعلوم الفلك والفضاء.

يتضمن النادي كذلك مرصدا يحمل اسم الفلكي الكويتي المشهور صالح العجيري، حيث يعد أكبر مرصد في الشرق الأوسط، ويتيح للمهتمين بعلوم الفلك والفضاء التعرف على الظواهر الكونية والفلكية ومشاهدة الأجرام السماوية.

كما يحتوي ضمن أروقته على قبة فلكية ترصد النجوم الموجودة في سماء الكويت، وتبين خطوط الطول والعرض للكرة الأرضية، هذا إلى جانب قيامها بعرض أفلام بقياس 360 درجة على مدار القبة بالكامل والتي تتسع لسبعين شخصا.