بعد الصين.. الهند منطقة صراع جديدة لآبل ومنافسيها

شركة آبل

تعتبر الصين المكان الرئيسي لتصنيع معظم منتجات آبل، وذلك من خلال شركات تايوانية تتصدرها شركة فوكسكون التي تصنع ما يزيد على 40% من أجهزة آبل الذكية، وشركتا بيغاترون وويسترون، بالإضافة إلى شركة كوانتا كمبيوتر التي تصنع هاتف آيفون إس إي في الصين.

واختارت آبل الصين لما توفره الدولة من مرونة كبيرة للمستثمرين –وفقا لموقع ماك وورلد- إلى جانب توفر الموارد الطبيعية اللازمة لمواكبة الارتفاع الكبير في طلبات التصنيع.

كما تتولى فوكسكون تجميع بعض هواتف آيفون في البرازيل في مصنع قرب ساو باولو، كما أن آبل تُصنّع بعض هواتفها من الفئة الدنيا في الهند.

لكن حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت العام الماضي بشكل سرّع قرار آبل للبحث عن بديل للصين لتجميع هواتفها؛ تجنبا لأي آثار قد يسببها هذا الصراع على الشركة الأميركية، فكانت الهند هي الخيار الأول، لكن من خلال شريكها الدائم، شركة فوكسكون التي صرحت بأنها تعتزم توسعة مصنعها في الهند لتلبية متطلبات آبل.

فوكسكون التايوانية تعد أكبر متعاقد لتصنيع الهواتف الذكية في العالم والمُصنِّع الرئيسي لهواتف آبل (رويترز)

والحديث عن نقل آبل مصانعها من الصين إلى الهند ليس جديدا، فقد ظهرت أمارات هذ التوجه منذ أعوام دون أن تعلن آبل عن ذلك رسميا، وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عام 2017 عن أن آبل أجرت محادثات مع مسؤولين في الحكومة الهندية من أجل هذا الأمر في ديسمبر/كانون الأول 2016، كما أن الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك زار الهند في مايو/أيار 2016 وبحث مع المسؤولين توفير تسهيلات من أجل التصنيع في الهند.

شركة سامسونغ

تصنع سامسونغ نحو 50% من هواتفها المتنقلة في فيتنام، و8% فقط في كوريا الجنوبية، بينما تتوزع النسب الباقية على أربع دول أخرى تملك فيها سامسونغ أربع منشآت لتصنيع هواتفها هي: الصين والبرازيل وإندونيسيا، وبالطبع الهند.

ويبدو أن ارتفاع تكاليف أجرة اليد العاملة في الصين جعل سامسونغ تعمل على خفض حجم تصنيع أجهزتها في البلاد في مقابل زيادة حجم التصنيع في الهند، التي شهدت إطلاق أول جهاز لسامسونغ يعمل بنظام التشغيل "تايزن" الخاص بها.

واتخذ توجه سامسونغ نحو التصنيع في الهند مسارا جديا مع افتتاحها هناك في يوليو/تموز 2018 أكبر مصنع للهواتف الجوالة في العالم في إطار خطتها لتوسعة إنتاجها في الهند، ويقع المصنع في نويدا في ضواحي نيودلهي.