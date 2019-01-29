ثغرة فادحة.. إذا كنت تملك آيفون فعليك تعطيل فيس تايم حالا

اكتُشفت ثغرة كبيرة في نظام تشغيل أجهزة آبل الذكية "آي أو إس"، تتيح للمتصل سماع ومشاهدة الشخص على الطرف الآخر من مكالمة "فايس تايم" قبل الرد على المكالمة؛ مما يعني أن بإمكان المتصل التلصص على حياة الشخص الآخر تماما دون علمه.

ومن السهل استغلال هذه الثغرة، بالاتصال بشخص ما على تطبيق "فايس تايم" لمكالمات الفديو، ثم قبل أن يرد على المكالمة، اضغط إلى أعلى (swipe up) وأضف نفسك إلى المكالمة. الآن بإمكانك الاستماع إلى هاتف الشخص الآخر، وكل ذلك دون أن يرد على المكالمة.

ويقول محرر في موقع مشابل المعني بشؤون التقنية، إنه اختبر الثغرة على مشارك متطوع، وتمكن فورا من سماع الصوت على الطرف الآخر. وكان صادما أنه بعد لحظة من بدء المكالمة نقر المستقبل على زر إنهاء المكالمة، ثم بدأت الكاميرا إرسال الفيديو إلى المتصل، مما يعني أنه (المحرر) استطاع مشاهدة الشخص الذي لم يجب على مكالمة فايس تايم وسماعه.

المثير في هذا الأمر -وفقا لمشابل- أن مَن على الطرف الآخر أمكنه أيضا سماع المتصل.

آبل من جهتها قالت إنها على علم بهذه المشكلة وأعدت إصلاحا ستطلقه في تحديث برمجي لنظام التشغيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبكلمات أخرى، فإن هذا يعني أن عليك حاليا أن تغطي الكاميرا الأمامية في جهازك مع الحذر فيما تقوله قبل أن ترد على مكالمات فايس تايم، أو بكل ببساطة أن تقوم بتعطيل التطبيق في جهازك (آيفون أو آيباد أو ماك).

ويجب التنبيه هنا إلى أن إغلاق فايس تايم على أحد أجهزة آبل التي تملكها (حتى لو كنت مسجلا الدخول في تلك الأجهزة باستخدام مُعرّف آبل ذاته)، لا يعني أنه سيتم تلقائيا غلق التطبيق في الأجهزة الأخرى.

لكن مع ذلك فإن من السهل تعطيل ميزة فايس تايم على أجهزة آبل.

على آيفون وآيباد:

- افتح الإعدادات (Settings).

- ابحث عن خيار فايس تايم، أو انزل إلى أسفل لتجد هذا الخيار، واختر الأيقونة.

- عطل فايس تايم.

على حواسيب ماك:

- افتح تطبيق فايس تايم على جهازك.

- اختر "فايس تايم" من القائمة.

- اختر "إغلاق فايس تايم".

ويمكنك أيضا اختيار تسجيل الخروج من فايس تايم تماما على حاسوب ماك باتباع التالي:

- افتح تطبيق فايس تايم على جهاز ماك.

- اختر "فايس تايم" من القائمة.

- ثم اختر "تفضيلات".

- انقر على "تسجيل الخروج".

يذكر أن آبل عطلت مؤقتا في صفحة حالة النظام ميزة مكالمات فيس تايم الجماعية (Group Face Time) التي هي مصدر الثغرة.