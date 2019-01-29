شاهد.. استخدام الواقع الافتراضي لتوثيق قضايا تغير المناخ

فيكتوريا ميسكوته

تأخذنا مقاطع الفيديو المصورة بتقنية 360 درجة إلى دائرة القطب الشمالي تارة والصحارى المغربية تارة أخرى. ومع ذلك، فبينما تسمح لنا التقنية بالانتقال الافتراضي إلى مواقع مختلفة، يجب أن يكون تركيزنا الأساسي على المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ كل يوم.

المصالح الإنسانية

غالبا ما نسمع عن تغيرات المناخ من خلال الإحصاءات والأرقام والدرجات، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات البحر، وأنماط الطقس المتغيرة. ومع ذلك، ليس من السهل فهم ما تعنيه هذه الأرقام فعليا، خاصة إذا لم نشهد أي تغير بشكل يومي.

ويعتبر تغيّر المناخ قضية مثيرة للاهتمام، خصوصا عند وقوع الكوارث وحديث الصحفيين عن السبب والنتيجة، لكن الحقيقة أن تغير المناخ يؤثر على المجتمعات كل يوم.