هواوي تتأهب للكشف عن أول هاتف 5جي قابل للطي

أكدت شركة هواوي الصينية أنها ستعرض أول هاتف ذكي يدعم اتصالات 5جي وبشاشة قابلة للطي في مؤتمر الجوال العالمي "أم.دبليو.سي 2019" الذي سينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية نهاية الشهر المقبل.

وتم الإعلان عن ذلك في نهاية مؤتمر صحفي عقدته هواوي في العاصمة الصينية بكين، حيث قال رئيسها التنفيذي ريتشارد يو "نتطلع إلى رؤيتكم في برشلونة في فبراير/شباط، حيث سنطلق أول هاتف ذكي 5جي في العالم مع شاشة قابلة للطي".

وليست هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط هواوي لهاتف قابل للطي، حيث ظهرت الشائعات لأول مرة في يوليو/تموز 2018، مع مؤشرات إلى أنه سيكون أيضا جهاز 5جي يتم الكشف عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومع ذلك فإن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الشركة رسميا أنها ستعرض هاتف 5جي قابلا للطي، وذلك قبل شهر فقط على انطلاق المؤتمر الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 28 فبراير/شباط المقبل.

وبحسب الشركة فإن هاتف هواوي 5جي القابل للطي سيأتي مزودا بأفضل معالج للشركة وهو كيرين 980 الذي استخدمته في هاتفي مايت 20 برو وأونور فيو 20، كما ستعزز أداءه بمودم "بالونغ 5000" الذي سيوفر للهاتف قدرات اتصالات 5جي.

ولم يقدم رئيس هواوي أي تفاصيل إضافية بخصوص مواصفات الهاتف، لذلك لم يتضح حتى الآن كيف ستنطوي الشاشة أو ما هو قياسها.

ويمكن مشاهدة المؤتمر الصحفي لهواوي في هذا الفيديو المطول، وقد تحدث ريتشارد يو في نهايته عن هاتف 5جي القابل للطي.