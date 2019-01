براءة اختراع جديدة.. هل تطور آبل هاتفا لنهاية العالم؟

إذا كنت قد شاهدت مؤخرا أفلاما تتحدث عن ظروف نهاية العالم وفناء البشر، فمن المحتمل أنك صادفت شخصيات تختبئ في ملاجئ تحت الأرض مزودة بأجهزة استشعار (عادة ما تكون خيالية) للكشف عن أنواع مختلفة من الخطر، مثل زلزال أو عاصفة قادمة أو حتى مواد مشعة.

لكن آبل تعتقد أنك لأجل هذا الأمر قد تحتاج فقط إلى هاتفك الآيفون، حيث تُظهر أحدث براءة اختراع حصلت عليها الشركة الأميركية جهازا متنقلا له القدرة على اكتشاف الغازات السامة.

وتصف براءة الاختراع التي رصدها أول مرة موقع "بيشنتلي آبل"، جهاز "آي ديفايس" المستقبلي -آيفون أو ربما ساعة آبل- يتضمن مستشعرا لاكتشاف الغاز وتحذير المستخدم إذا كان موجودا في بيئة فتاكة، ويفيد هذا في حال وقع تسرب غاز في منزلك أو مكان عملك أو حتى في الميدان.

وتشير إحدى المزاعم في البراءة إلى أن بإمكان المستشعر اكتشاف الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد النيتروجين (NO 2 ) وثاني أكسيد الكبريت (SO 2 )، إلى جانب غازات أخرى مثل الميثان (CH 4 ) وأول أكسيد النيتروجين (NO).

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها آبل أفكار براءة اختراع لأدوات وأجهزة استشعار بيئية، فبعض براءات اختراعها السابقة تبين أنها كانت تتعامل مع هذه الفكرة منذ مدة، مثل جهاز يحتوي على أجهزة استشعار للكشف عن الضغط والرطوبة والغازات، وجهاز يحتوي على أجهزة استشعار للكشف عن أكسيد الفلز.