هواوي تتوقع الجلوس على عرش مصنعي الهواتف الذكية بحلول 2020

يبدو أن شركة هواوي الصينية جادة في سعيها للإطاحة بشركة سامسونغ الكورية عن عرش الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية في العالم، حتى وهي تواجه تحديات في الولايات المتحدة.

فوفقا لوكالة سي إن إن، تتوقع هواوي أن تصبح أكثر الشركات مبيعا للهواتف الذكية بحلول نهاية عام 2020، وكانت بالفعل أطاحت بشركة آبل الأميركية من المرتبة الثانية في الربع الثاني من عام 2018.

ووفقا للوكالة، فإن الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال المستهلكين بهواوي ريتشارد يو قال للصحفيين في بكين "هذا العام على الأقرب، أو العام التالي على الأبعد، سنصبح الرقم 1".

وكانت هواوي سجلت رقما قياسيا لنفسها بشحن أكثر من مئتي مليون هاتف في 2018، مدفوعة بمبيعات نماذج هواتفها: بي20 وأونر 10، ومايت 20. وعندما أعلنت هذه الأرقام في ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت إنها تسعى لأن تصبح أكبر شركة للهواتف بحلول نهاية 2019.

وتحمل سامسونغ حاليا لقب أكثر الشركات مبيعا للهواتف الذكية في العالم، لكنها حذرت بوقت سابق هذا الشهر من أنها تتوقع انخفاضا دراماتيكيا في أرباح الربع الرابع، ويعود ذلك في جانب منه إلى المنافسة المحتدمة في سوق الهواتف الذكية.

لكن مع ذلك، فإن طريق هواوي إلى القمة تواجه عقبات؛ فالشهر الماضي اعتقلت كندا المديرة المالية للشركة مينغ وانزو -ابنة مؤسس هواوي- بطلب من السلطات الأميركية، كما تواجه مينغ إمكانية الترحيل إلى الولايات المتحدة في أعقاب مزاعم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتُقل أحد موظفي هواوي في بولندا بتهمة التجسس لصالح الصين، كما أطلق المُدعون الاتحاديون في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الجاري أيضا تحقيقا في هواوي بشأن مزاعم بأنها سرقت أسرارا تجارية من شركة تي-موبايل، في أعقاب دعوة قضائية بين الطرفين في 2014.