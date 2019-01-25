من بين 30 ألف مشارك.. فتى تونسي بطل العالم في البرمجيات

يتمثل مشروع بلال في ملف يحمي البطاقة المصرفية من القرصنة باستخدام رقم سري شخصي يتجدد بعد كل استعمال.ويقول بلال للجزيرة نت "بما أن الرقم المستعمل لا يمكن أن يستخدم مرة أخرى فإن الحماية تكون مضمونة بنسبة عالية، ومشروعي من شأنه أن يساعد الجمعيات الخيرية والمنظمات والمتبرعين الذين تتعرض حساباتهم للقرصنة مرارا، على حمايتهم من الاحتيال واسترجاع الأموال إذا كان الموقع وهميا أو غير موثوق".

رهان وكسب

بلال مولع بمجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات منذ الصغر، وصقل تلك الموهبة وتفوق فيها بمشاركته في عدة مسابقات محلية ودولية، وحصل فيها على عدة جوائز، مثل السلامة المعلوماتية وعلوم البيانات وتعلّم الآلة والحوسبة السحابية، ونجح كذلك في إنجاز تطبيق "سمارت كونتراكت" الذي يهدف إلى حماية الملكية الفكرية عبر تكنولوجيا سلسلة الكتل (blockchain).

راهن الفتى على الحصول على المرتبة الأولى في العالم، وسافر إلى الولايات المتحدة وكسب الرهان، ليكون المشارك العربي الوحيد من بين ثلاثين ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، واستطاع إحراز الميدالية الذهبية بجدارة.