بالفيديو: ميزو تطلق هاتفها الجديد.. لا أزرار ولا فتحات

أطلقت شركة "ميزو" الصينية هاتفها الجديد "زيرو" الذي يعتبر أول هاتف في العالم دون منافذ على الإطلاق.

وكانت شركة آبل قد صدمت العامل عندما تخلت عن المنفذ الخاص بالسماعات، إلا أن الشركة التقنية الصينية قررت اقتحام المنافسة والتخلي عن جميع المنافذ (الفتحات) في هاتفها الجديد "زيرو".

وأعلنت ميزو أن الهاتف زيرو الجديد ليس فيه منفذ شحن، بل يستعيض عنه بالشحن اللاسلكي السريع الذي يعتبر من أسرع الشواحن اللاسلكية بقدرة 18 واطا.

كما لا يوجد منفذ للسماعات، فقد استعاضت الشركة عنه بمجسات كهروضغطية تحت الشاشة تحول الذبذبات إلى صوت، وهي تقنية كانت قد استخدمتاها شياومي في هاتفها "ماي مكس".

أما الأزرار فاستبدلتها الشركة بأزرار وهمية تحت الشاشة، كما أن الهاتف ليس فيه فتحة لشريحة الهاتف بل يعمل بشريحة إلكترونية (e-sim).

وللجهاز شاشة أومليد، مقاسها 5.99 بوصات، كما يتميز بتصميم سلس وأنيق.

وقد طرح الهاتف الجديد "زيرو" في الصين فقط، فيما لا يعرف متى سيطرح في الأسواق الأميركية والعالم، ولا كم ستبلغ قيمته.