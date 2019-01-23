"وداعا للمس".. هاتف إل جي بالإشارة يفهم

أرسلت شركة إل جي الكورية بطاقات دعوة لحضور الكشف عن جديد الشركة في المؤتمر العالمي للهواتف 2019، المقرر الشهر القادم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وفي الدعوة إشارة واضحة إلى هاتفها الجديد الذي ستعلن عنه في المؤتمر، ومن أبرز ميزاته استغناؤه الكامل عن خاصية اللمس واستبدالها بالإشارة.

ففي مقطع الفيديو -الذي لا تتجاوز مدته 13 ثانية فقط- ظهرت عبارة "وداعا للمس" باللغة الإنجليزية عند تمرير اليد فوق صفحة بيضاء، وظهر اسم الحدث (MWC LG PREMIERE 2019) بعد تمرير اليد عن بعد.

وتعتزم الشركة الكورية الكشف عن الهاتف الجديد يوم الأحد الموافق 24 فبراير/شباط القادم في مدينة برشلونة، بحسب دعوة الفيديو.

يشار إلى أن شركة غوغل كانت حصلت في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) على مشروع أجهزة استشعار تعتمد على الأمواج الراديوية، والتي تسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية عن طريق إشارات اليدين والأصابع، وأطلقت عليه اسم مشروع سولي (Soli project).

وتأمل إل جي من هذا الهاتف الجديد أن يساعدها في استعادة مكانها في سوق الهواتف الذي خسرته بعد صعود الهواتف الصينية مثل هواوي وشياومي.