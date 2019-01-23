هل يصبح هاتف موتورولا الأسطوري قابلا للطي؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لينوفو وموتورولا ستطلقان قريبا إصدارا جديدا من هاتفها المحمول الشهير "رازر في3" (Razr V3) بتصميم جديد قابل للطي.

وكشفت مدونة "موبايل تيك بلوغ 91" عن وجود براءة اختراع يعود تاريخها إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلة من قبل موتورولا، وتحتوي على صور لتصميم محتمل لهاتف جديد بشاشة عرض قابلة للطي.

ومع أن الشركة لم تذكر اسم الهاتف في براءة الاختراع، إلا أن الأشخاص الذين يعرفون شكل الهاتف الشهير من موتورولا لاحظوا التشابه بينه وبين التصميم في براءة الاختراع.

ولا تحتوي الوثيقة معلومات مفصلة عن الهاتف أو ما يدور في ذهن لينوفو وموتورولا عن هاتفهما الذكي الجديد سوى أنه مزود بشاشة عرض قابلة للطي.

ويبدو تصميم الجهاز في الصورة مماثلا للجهاز القديم نظرا لوجود الحواف الكبيرة مقارنة مع معظم الهواتف الذكية الحديثة التي تحتوي على أطراف أصغر حجما.