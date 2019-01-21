قد تؤثر على تهاني الأعياد.. واتساب تقلل عدد الرسائل المعاد توجيهها

يقوم أغلب مستخدمي واتساب في وطننا العربي بإعادة إرسال رسائل التهاني بالأعياد لمجموعة كبيرة من الأشخاص والمجموعات، لكن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت اليوم تحديد عدد المتلقين للرسائل المعاد توجيهها بخمسة فقط.

فقد قال مسؤولون تنفيذيون في واتساب -المملوكة لشركة فيسبوك- إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط، في مسعى لمكافحة "المعلومات المضللة والإشاعات".

وقالت فيكتوريا غراند نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات، خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية، إن الشركة ستبدأ اعتبارا من اليوم تقييد عدد الأشخاص أو المجموعات التي يمكن إعادة إرسال رسائل لهم بخمسة فقط.

وكان بإمكان مستخدمي خدمة التراسل إعادة توجيه الرسالة إلى عشرين فردا أو مجموعة.

وقال كارل ووج رئيس الاتصالات في واتساب لرويترز إن تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل الحد الأقصى لإعادة الإرسال الجديد، سينطلق الاثنين، على أن يشمل مستخدمي نظام التشغيل أندرويد أولا، يليهم مستخدمو نظام "آي أو إس" الخاص بأجهزة آبل.

وقد بدأت الشركة الأميركية تجربة هذا القرار في الهند في يوليو/تموز الماضي، بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وتحاول خدمة واتساب -التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص- إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، وذلك في أعقاب المخاوف من استخدامه لنشر الأخبار الكاذبة والصور المتلاعب بها ومقاطع الفيديو والخدع الصوتية التي لا يمكن مراقبتها أو الوصول إلى مصدرها.

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق لمئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.

وقد يعني هذا التحديث لملايين المستخدمين العرب صعوبة في إعادة إرسال رسائل التهاني بالمناسبات والأعياد، والتي عادة ما يُعاد إرسالها للعديد من الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.