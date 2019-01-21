 خرائط غوغل تنبهك إذا تجاوزت السرعة أو اقتربت من كاميرا رادار

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خرائط غوغل تنبهك إذا تجاوزت السرعة أو اقتربت من كاميرا رادار

تطبيق خرائط غوغل استعار ميزتي حدود السرعة وكاميرا السرعة من تطبيق وايز الذي تملكه غوغل (رويترز)
تطبيق خرائط غوغل استعار ميزتي حدود السرعة وكاميرا السرعة من تطبيق وايز الذي تملكه غوغل (رويترز)

عندما استحوذت غوغل على تطبيق "وايز" (Waze) في 2013 مقابل 1.1 مليار دولار، كان متوقعا أن تدمج الشركة ميزتي "السرعة القصوى" (speed limits) و"كاميرا السرعة" (speed camera) في تطبيق خرائط غوغل، لكن يبدو أن الشركة انتظرت خمس سنوات ونصفا حتى تقرر أخيرا طرح هاتين الميزتين للمستخدمين.

وستعرض الميزتان الجديدتان السرعة القصوى المسموحة على الطرقات في زاوية التطبيق، كما سيعرض التطبيق أيقونة تُظهر ما إذا كانت هناك كاميرا سرعة (رادار) قريبة، لكن في عدد مختار من الدول.

وقد أكدت غوغل لموقع "زد نت" المعني بشؤون التقنية أن ميزة كاميرا السرعة ستُطرح في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك وكندا والهند وإندونيسيا، في حين ستُطرح ميزة حدود السرعة أو السرعة القصوى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدانمارك.

وكانت الشركة طرحت الميزتين في إطار تجريبي في يوليو/تموز الماضي، في كل من مدينتي سان فرانسيسكو وريو دي جانيرو الأميركيتين، لكن اعتبارا من الخميس الماضي تم طرح الميزتين على نطاق أوسع في خرائط غوغل للمستخدمين في لوس أنجلوس ومينيسوتا ونيويورك.

يذكر أن غوغل كانت طرحت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ميزة "التنقل اليومي إلى العمل" (commute) في تطبيق خرائط غوغل، والتي توفر تحديثا حيا لحركة المرور ومعلومات النقل في مناطق محددة، كما تعرض طرقا بديلة عندما يكون هناك تأخير.

المصدر : مواقع إلكترونية
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