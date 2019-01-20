 تويتر يكتشف ثغرة أمنية تضرر منها مستخدمو أجهزة أندرويد

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تويتر يكتشف ثغرة أمنية تضرر منها مستخدمو أجهزة أندرويد

الثغرة المكتشفة في نظام حماية تويتر تسببت في نشر تغريدات خاصة كانت محمية وعرضت للجمهور (رويترز)
الثغرة المكتشفة في نظام حماية تويتر تسببت في نشر تغريدات خاصة كانت محمية وعرضت للجمهور (رويترز)

كشف موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر عن ثغرة أمنية في برنامج حمايته، تضرر منها بشكل كبير أصحاب الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

وأعلن تويتر -في بيان رسمي- اكتشافه هذه الثغرة التي تسببت في نشر تغريدات خاصة كانت محمية وعرضت على العام.

وأوضح الموقع في بيانه أن الثغرة ظهرت عند بعض المستخدمين الذين قاموا بتحديث بريدهم الإلكتروني على تويتر في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ويناير/كانون الثاني 2019، مما تسبب في فصل الحماية عن حساباتهم على تويتر عن طريق الخطأ.

وأضافت أنها أعادت تفعيل الحماية لبعض مستخدمي "أندرويد" ممن فصلت حماية أجهزتهم، وذلك كإجراء احترازي لحماية خصوصية تغريداتهم.

وأشار تويتر إلى أنه أبلغ المستخدمين المتضررين بهذا الخلل، ويصدر أيضا إشعارا عاما بالخلل الأمني لكل مستخدميه، حيث أنه لا يستطيع تحديد عدد الحسابات التي تأثرت بالمشكلة، كما أنه يرغب في الوصول إلى الحسابات المتضررة في أقرب وقت.

وتشجع الشركة المستخدمين على مراجعة إعدادات الخصوصية للتأكد من أن إعداد "حماية تغريداتك" مفعل لزيادة التأكيد.

ولم يتأثر مستخدمو نظام التشغيل "أي أو أس" أو "الويب". وقامت الشركة بحل المشكلة في أجهزة أندرويد لمنع تكرارها مرة أخرى.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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