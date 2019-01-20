كو بارنتر.. تطبيق يساعد المطلقين لوقف معارك حضانة الأبناء

قامت شيريل إلسورث الرئيسة السابقة للمحكمة العليا بكاليفورنيا بدمج خبرتها القانونية مع الخبرة التقنية للمستثمرين جوناثان فيرك وإريك وايس لإنشاء تطبيق "كو بارتنر".

ويهدف التطبيق إلى مساعدة الوالدين المنفصلين على التنسيق بينهما على ترتيبات الحضانة وجدولة العطلات ونفقات إعالة الأطفال.

ويتميز التطبيق عن غيره بوجود تقنية الرسائل النصية والذكاء الاصطناعي، كما أن الوالدين يمكنهما الوصول المباشر إلى الوسطاء المحترفين الذين يمكنهم المساعدة في تسهيل اتخاذ الوالدين قرارا مشتركا.

وأوضحت إلسورث أن الكثير من مقدمي الخدمات المؤهلين يخضعون لتدريب مهني للتعود على استخدام منصة "كو بارنتر" بشكل فعال، كما أكدت أن الاختصاصيين يركزون على قضايا محددة، خاصة وخارجة عن نطاق القضاء، وتخص الرعاية المشتركة بين الوالدين، ويعمل الوسطاء على مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الطفل.

كما أفاد جوناثان فيرك بأن شركته تعاقدت مع هؤلاء المختصين المحترفين من أجل توفير خدمات أفضل عن طريق هذا التطبيق. ويمكن لهذه المنصة التفاعلية أن تعمل مع شركات القانون والوساطة ومقدمي الخدمات من طرف ثالث.

وأكد فيرك أنهم بدؤوا إجراء التجارب الأولية لهذا التطبيق في المحاكم في مارس/آذار 2017، وكانت النتائج مذهلة، وأوصى القضاة باستخدام "كو بارنتر" باستمرار، كما أن الأولياء قاموا باستخدامه بمعدل يفوق التوقعات بخمسة أضعاف.

وأضاف فيرك أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ خمسة آلاف مستخدم بحلول شباط/فبراير 2018، وأسهم التطبيق في وضع أكثر من ألفي خطة رعاية أبوية مختلفة، وحل أكثر من أربعة آلاف خلاف.

ويُعتمد التطبيق حاليا من قبل عشرين ألف مستخدم إجمالا، أكثر من 4100 منهم نشطون بصفة شهرية. ويمكن تحميل هذا التطبيق على نظامي أندرويد وآي أو أس، وفق مقال نشرته الكاتبة والصحفية ليديا ديشمان في مجلة "فاست كومباني" الأميركية.