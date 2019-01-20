بعد وقف إنتاجه.. آبل تعيد طرح آيفون أس إي

بهدوء ودون ضجيج، استأنفت شركة آبل بيع هاتف آيفون أس إي الذي أوقفت إنتاجه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي يعد من آخر هواتف آيفون التي تضم منفذ سماعات الرأس التقليدي.

وبدأت الشركة بيع الهاتف في الولايات المتحدة بسعر تصفية يبلغ 249 دولارا للنموذج الذي يضم 32 غيغابايتا من سعة التخزين الداخلية (نزولا من السعر الأصلي البالغ 349 دولارا)، وبسعر 299 دولارا للنموذج الذي يضم 128 غيغابايتا سعة تخزين داخلية (وهو هبوط حاد عن السعر الأصلي البالغ 499 دولارا).

وهذه الهواتف ليست مستعملة كما قد يتصور البعض، وإنما هي هواتف جديدة تماما، أو على الأقل جديدة بالقدر الذي يمكن أن تحصل فيه على هاتف لم يتغير على الأغلب منذ طرحه للبيع في 2016.

وآيفون أس إي هو نسخة مصغرة من آيفون 6 أس، الذي يضم معالج أي9 وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسلا، لكنه ما يزال بإمكانه العمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل آي أو أس. ولذلك فإن هذا الهاتف يعد خيارا جيدا إذا كنت بصدد استبدال هاتفك المعطوب، أو تريد فقط هاتفا احتياطيا رخيصا نسبيا.

ولم يتضح تماما السبب الذي دفع آبل لإعادة إحياء آيفون أس إي الآن في إطار خصومات التصفية، لكن موقع إنغادجيت يشير إلى أن المبيعات الأقل من المتوقعة لآيفون في الصين، وفي مناطق أخرى؛ ربما كانت وراء إعادة طرح هذا الهاتف كوسيلة لرفع المبيعات ولو بدرجة متواضعة.