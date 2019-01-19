 "لول".. تطبيق فيسبوك السري لتجديد شبابه

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"لول".. تطبيق فيسبوك السري لتجديد شبابه

مئة طالب يجربون تطبيق "لول" بشكل سري (رويترز)
مئة طالب يجربون تطبيق "لول" بشكل سري (رويترز)

تطوّر شركة فيسبوك تطبيقا جديدا يستهدف المستخدمين الشباب الذين يتركون شبكتها الاجتماعية لصالح تطبيقات أخرى أكثر جذبا مثل سناب شات وإنستغرام وتك توك، بحسب مواقع إلكترونية.

وأكدت مصادر عدة لموقع "تك كرنش" المتخصص في التقنية، تطوير أكبر شبكة اجتماعية في العالم تطبيقا جديدا باسم "لول" (LOL) يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة.

ويتضمن التطبيق الجديد تصنيفات مثل "لكَ" و"الحيوانات" و"الفشل" و"المقالب"، وهي تصنيفات تستخدمها فيسبوك على شبكتها الاجتماعية الحالية.

ويقوم مئة طالب في الثانوية باختبار التطبيق بشكل سري، وأكدت مصادر من الشركة للموقع المتخصص المعلومات بخصوص اختبار هذا التطبيق على مجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التطبيق سيحل محل تبويب مشاهدة الفيديو "watch" على تطبيق فيسبوك أم أنه سيكون تطبيقا مستقلا.

ويتزايد خروج المراهقين من فيسبوك وتوجههم إلى شبكات توفر ميزة القصص مثل إنستغرام وسناب شات.

ورغم محاولات فيسبوك إعادتهم لشبكتها عن طريق إطلاقها لتطبيقات مثل "بوك" و"سلينغ شوت" فإنها لم تنجح لحد الآن.

فهل ينجح "لول" فيما عجزت عنه هذه التطبيقات؟

المصدر : مواقع إلكترونية
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