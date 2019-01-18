تسريب بيانات ملايين الحسابات.. كيف تعرف إن كان بريدك الإلكتروني بينها؟

ظهرت مؤخرا واحدة من أكبر تسريبات البيانات في السنوات الأخيرة، حيث أعلن الباحث الأمني الشهير تروي هانت تسريب 773 مليون رقم تعريف لبريد إلكتروني و21 مليون كلمة مرور.

واكتشف هانت هذا التسريب الضخم الأسبوع الماضي بعد أن وردته اتصالات أشارت إلى وجود مجموعة مكونة من 12 ألف ملف بحجم إجمالي 87 غيغابايت، وما يقرب من 2.7 مليار سجل استضافتها شركة ميغا.

ورغم أن الملفات قد أزيلت عن موقع الاستضافة، ولكنها لاتزال موجودة في منتدى للمخترقين.

وقال هانت إن المنتدى وصف الملفات بأنها مجموعة من أكثر من ألفي قاعدة بيانات وتحوي مجموعات من عناوين البريد وكلمات المرور مخزنة حسب الموضوع.

كيف تتحقق من بياناتك؟

ربط هانت قاعدة البيانات بموقعه حتى يتسنى للناس التحقق من معلوماتهم إن كانت من ضمن الملفات التي تعرضت للتسريب.

ويمكنك التحقق من معلوماتك عن طريق الدخول للموقع "هل تعرضت للاختراق؟" " "Have i been pwned" وإدخال البريد الذي تود التحقق منه في صندوق البحث والضغط على زر البحث.

في حالة عدم وجود تسريب سوف تظهر رسالة باللون الأخضر تفيد بأن البريد لم يتداول في التسريبات.

أما إذا ظهرت رسالة باللون الأحمر تحتوي على اسم البريد وعدد مرات تداوله في التسريبات فيفضل أن تقوم بتغيير جميع كلمات السر سواء لهذا البريد أو الحسابات الأخرى التي يمكن أن تكون معرفة في الرسائل داخل البريد.