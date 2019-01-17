 خوفا من الحوت الأزرق.. الجزائر تمنع تطبيق تيك توك

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خوفا من الحوت الأزرق.. الجزائر تمنع تطبيق تيك توك

يعدّ "تيك توك" من أكثر تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو انتشارا في الصين، حيث يملك نحو 150 مليون مستخدم (تيك توك)
يعدّ "تيك توك" من أكثر تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو انتشارا في الصين، حيث يملك نحو 150 مليون مستخدم (تيك توك)

منعت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا  تطبيق "تيك توك" (TikTok) الصيني، وذلك نظرا للمخاطر التي يحملها لفئة القاصرين بحسب بيان نشر في عدة مواقع، وفق ما أفادت به مراسلة الجزيرة نت فاطمة حمدي.

وذكر البيان الذي نشرته صحيفة الخبر الجزائرية، أن التطبيق يحمل العديد من المخاطر بنشره مواد غير أخلاقية قد تعرض القصّر والشباب للابتزاز والاستغلال من المنحرفين.

وأضاف البيان أن مخاطر استعمال هذا التطبيق تكمن في سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو، كما أن التحديات المقترحة فيه قد تؤدي لاستغلاله من قبل مروجي لعبة الحوت الأزرق وغيرها من التحديات الخطيرة، والتي أودت بحياة عدد من التلاميذ والأطفال في الجزائر السنة الماضية.

وقد عرضت الوزارة مجموعة من النصائح في دليل للممارسات الصحيحة في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وأرفقته بالبيان.

ويعد تيك توك من أكثر تطبيقات مشاركة الفيديو انتشارا في الصين، فهو يملك هناك نحو 150 مليون مستخدم يقومون عادة بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة (مدتها 15 ثانية كحد أقصى)، وأغلبها راقصة أو فكاهية.

وأكدت مراسلة الجزيرة نت في الجزائر صحة هذا البيان عن طريق مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية.

صورة من بيان وزارة التربية الوطنية (الخبر الجزائرية)
المصدر : مواقع إلكترونية
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