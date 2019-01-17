 خلل في واتساب قد يسمح للغرباء برؤية رسائلك

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خلل في واتساب قد يسمح للغرباء برؤية رسائلك

لم ترد شكاوى مماثلة من مستخدمين آخرين إلا أن المقلق هو ألا يتم التحري عن هذه الحالات العرضية (رويترز)
لم ترد شكاوى مماثلة من مستخدمين آخرين إلا أن المقلق هو ألا يتم التحري عن هذه الحالات العرضية (رويترز)
اشتكت إحدى مستخدمات تطبيق واتساب من أنها استطاعت رؤية رسائل مستخدم آخر على جهازها.

واكتشفت آبي فولر -وهي موظفة في قسم خدمات الويب في شركة أمازون- هذا الخلل، ونشرت صورة لشاشة التطبيق على موقع تويتر.

وتقول آبي إن الهاتف والشريحة جديدان، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذا الرقم، ومنذ تنزيلها التطبيق فوجئت برسائل قديمة موجودة على التطبيق. 

نشرت آبي الخلل في تطبيق الواتساب عبر موقع تويتر (تويتر)

وانهالت الاستفسارات والتخمينات من مستخدمي التطبيق بعد نشر تغريدتها، لمحاولة فهم هذه الحالة وتفسيرها.

وقد رجح بعضهم أن يكون التطبيق قد أظهر رسائل صاحب الرقم السابق بالخطأ عندما قامت آبي بتفعيله.

وهو ما دعا آبي للتساؤل إن كان الشخص الذي حصل على رقمها القديم يمكنه مشاهدة رسائلها على الواتساب؟

وبينما يعتبر هذا الحادث فرديا إذ لم يرد شكاوى مماثلة من مستخدمين آخرين، إلا أن المقلق هو أن تمرّ هذه الحالات العرضية دون الإبلاغ عنها، خصوصا عندما يكون صاحب الرسائل شخصا غريبا.

وقد وجهت صحيفة صن البريطانية سؤالا لواتساب عن هذه الحادثة، ولم تتلق ردا حتى كتابة الخبر.

المصدر : مواقع إلكترونية
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