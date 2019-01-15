نتائج اختبار معالج سنابدراغون 855 تهدد مكانة آيفون

ربما يعد معالج آبل "أي12 بايونيك" الموجود في هواتف آيفون الأخيرة لشركة آبل أسرع معالج للهواتف الذكية تم اختباره حتى الآن -وفقا لموقع تومز غايد المتخصص في اختبار الأجهزة- لكن معالج شركة كوالكوم الجديد "سنابدراغون 855" يقلص فجوة الأداء تلك بشكل متسارع.

ومن المتوقع أن يستخدم المعالج 855 في هواتف سامسونغ غلاكسي إس10 في الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تطرح في العشرين من فبراير/شباط المقبل.

ويقول الموقع إنه أتيحت له فرصة إخضاع جهاز يعمل بمعالج سنابدراغون 855 إلى سلسلة من اختبارات الأداء، وفي حين حافظ معالج آبل أي12 على اليد العليا فوق معالج كوالكوم الجديد، فإن الفجوة بينهما كانت الأقل منذ مدة طويلة.

كما أن معالج كوالكوم الجديد واصل أفضليته على معالج أي12 عندما يتعلق الأمر بالرسوميات، وهذا الأمر يترجم إلى امتيازات كبيرة فوق معالج كوالكوم السابق 845 الذي تعمل به معظم هواتف الفئة العليا الصادرة في 2018.

ويوضح الموقع أنه استخدم في الاختبارات جهازا مرجعيا زودته به شركة كوالكوم يعمل بمعالج سنابدراغون 855، ويملك شاشة أموليد بقياس 2.99 بوصة بدقة 2880×1440 بكسل، ويضم ستة غيغابايتات من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، ثم تمت مقارنة نتائج الاختبارات مع هواتف رائدة أخرى تم اختبارها العام الماضي.

وفي ما يلي نتائج الاختبار:

اختبار الأداء (جيك بنتش 4) لاختبار تعدد الأنوية (الرقم الأعلى هو الأفضل):

الجهاز المرجعي سنابدراغون 855 حصل على 11196 نقطة

آبل آيفون إكس إس (أي12 بايونيك) حصل على 11420 نقطة

هواوي مايت 20 برو (كيرين 980) حصل على 9973 نقطة

وان بلس 6تي (سنابدراغون 845) حصل على 8972 نقطة

سامسونغ غلاكسي نوت 9 (سنابدراغون 845) حصل على 8876 نقطة

غوغل بكسل 3 إكس إل (سنابدراغون 845) حصل على 7684 نقطة

اختبار تحرير الفيديو، تحرير مقاطع في برنامج أدوبي بريمير (الزمن الأقل هو الأفضل):

آبل آيفون إكس إس (أي12 بايونيك) أكمل العملية في 39 ثانية

غوغل بكسل 3 إكس إل (سنابدراغون 845) أكمل العملية في دقيقتين و42 ثانية

الجهاز المرجعي سنابدراغون 855 أكمل العملية في ثلاث دقائق و29 ثانية

وان بلس 6تي (سنابدراغون 845) أكمل العملية في ثلاث دقائق و45 ثانية

اختبار الرسوميات باستخدام برنامج 3دي مارك سلينغشوت إكستريم (الرقم الأعلى هو الأفضل):

الجهاز المرجعي سنابدراغون 855 حصل على 5603 نقطة

آبل آيفون إكس إس (أي12 بايونيك) حصل على 3600 نقطة

هواوي مايت 20 برو (كيرين 980) حصل على 4120 نقطة

وان بلس 6تي (سنابدراغون 845) حصل على 4956 نقطة

سامسونغ غلاكسي نوت 9 (سنابدراغون 845) حصل على 4566 نقطة

غوغل بكسل 3 إكس إل (سنابدراغون 845) حصل على 4396 نقطة



ويلاحظ في هذه الاختبارات التفوق الواضح لمعالج آبل في مجال تحرير الفيديو، لكن الفارق بين معالج آبل ومعالج كوالكوم الأخير تقلص كثيرا في مجال اختبار تعدد الأنوية، قبل أن يتفوق معالج كوالكوم بفارق شاسع في مجال الرسوميات ثلاثية الأبعاد.

هذا الأمر يشكل تحذيرا لشركة آبل، لتعمل على تداركه في هواتف آيفون 2019 التي يتوقع أن تضم معالجا جديدا، ربما يعمل على تعزيز تفوق آبل في مجال معالجات الهواتف الذكية.