مستلهما الحشرات.. البنتاغون يسعى لتطوير روبوتات أكثر كفاءة وأصغر حجما

يقوم قسم الأبحاث بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بالتحقيق في الكيفية التي يمكن أن توفر فيها حشرات معينة مفتاحا لتطوير تقنيات جديدة تتعلق بالذكاء الصناعي.

فقد جرّب الجيش الأميركي لمدة طويلة تطبيقات جديدة للذكاء الصناعي، من أنظمة الصواريخ إلى أسراب الطائرات المسيرة، ولكن التركيز الأخير قد يكون على فهم كيف يمكن أن تشكل تعقيدات الطبيعة الإستراتيجيات في هذا المجال.

وفي دراسة بحثية نشرت الأسبوع الماضي، قالت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا" إنها تدعو "لتقديم مقترحات مفاهيم إبداعية أساسية تستكشف أطرا وإستراتيجيات حسابية جديدة مستمدة من القدرات الحسابية الرائعة للحشرات الطائرة الصغيرة جدا".

وقالت داربا إن هذا البحث يمكن أن يؤدي إلى القدرة على الاستدلال والتنبؤ والتعميم وإزالة غموض المشاكل بطرق منهجية أو جديدة كليا، من أجل إيجاد حلول للمشكلات الملحّة.

وأضافت أن مشروع الدماغ الصغير (Micro-Brain) صمم لمعرفة ما إذا كان "فهم الأنظمة الحسية والعصبية المتكاملة في الحشرات الصغيرة جدا يساعدنا في تطوير أنظمة ذكاء صناعي أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وتضمّن المقترح -الذي ستقبل بموجبه الطلبات حتى 4 فبراير/شباط- عرضا بقيمة مليون دولار للفائز بالعطاء الذي يتمكن من رسم خريطة دماغ الحشرة ووظائف صنع القرار الخاصة بها، كجزء من برنامج استكشاف الذكاء الصناعي.