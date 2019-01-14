هواتف آيفون 2019 قد تدعم 5جي وواي فاي أسرع

وسط تقارير تفيد بأن مبيعات أحدث هواتف آيفون لشركة آبل لا تسير كما هو متوقع، فإن زوبعة الشائعات حول هواتف آيفون 2019 تواصل النمو، وأحدثها يقول إن سلسلة هواتف آيفون 11 (كما يشار إليها بصفة غير رسمية) ستأتي باتصالات واي فاي أسرع، كما ستدعم اتصالات 5جي.

واي فاي 6

ونقلا عن مذكرة للباحث في شركة باركليز، بلاين كورتيس، كتب موقع "تيك رادار" السبت الماضي يقول إنه من المتوقع أن يأتي آيفون 2019 بدعم تقنية واي فاي 6، أو تقنية واي فاي 802.11ax.

وفي حين أن معظم الهواتف الذكية تدعم معيار واي فاي 5، فإن معيار واي فاي 6 يعتبر "أسرع" معيار موجود حاليا، وقد يؤدي إلى سرعات لاسلكية ربما تكون على الأرجح بضعف (على الأقل) سرعة واي فاي 5.

لكن هناك بعض المآخذ على تبني هذه التقنية -كما يشير تيك رادار- وهي أن المستخدمين يجب أن يملكوا راوتر (موجّه) يدعم واي فاي 6 وأن يكون المستخدم في موقع يملك اتصالات تدعم المعيار الجديد.

وإلى جانب معدل السرعات الأعلى فإن المعيار واي فاي 6 يجعل من الاتصالات أكثر استقرارا ويدعم أجهزة أكثر في الوقت ذاته، مما يجعله مفيدا جدا في عصر الملحقات المنزلية الذكية.

5جي

أما بالنسبة لدعم اتصالات الجيل الخامس (5جي) فيشير موقع تيك رادار إلى أن التقارير السابقة تحدثت عن أن آبل لن تدعم 5جي في هواتفها هذا العام وإنما في هواتف عام 2020، لكن تقريرا جديدا من وكالة رويترز يقول إن آبل تبحث عن مزودين لموديمات 5جي لاستخدمها في هواتف آيفون 2019.

ويقول التقرير إن الشركة الأميركية تدرس مزودين مثل "ميدياتيك" و"سامسونغ" في ظل قضية الاحتكار التي أقامتها هيئة التجارة الاتحادية ضد شركة كوالكوم، مزود الرقائق التقليدي لآبل.

وفي حين يشدد تقرير رويترز على أن آبل تَزِن هذه الخيارات على أمل تضمين دعم 5جي في آيفون 2019، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد اتخذت قرارا بشأن أي مزود ستعمل معه، ولهذا يتوقع موقع تيك رادار أنه ربما سيتعين على مشتري آيفون الانتظار حتى 2020 قبل وصول تقنية 5جي إلى هواتف آيفون.