بعد فضيحة صائد المكافآت.. كبرى شركات الاتصالات ستوقف خدمة تحديد المواقع

قال العديد من مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين إنهم سيقطعون خدمة مشاركة بيانات المواقع بعد فضائح انتهاك الخصوصية العديدة التي حصلت بسبب هذه الخدمة.

وفي تحقيق أجرته مجلة "مذربورد" المتخصصة بشؤون التقنية مؤخرا، دفع مراسلها جوزيف كوكس مبلغا ماليا لصائد مكافآت كي يتعقب موقعه، واستطاع المراسل الحصول على المعلومة من شركة الاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تي-موبايل" الألمانية جون ليجيري للسيناتور الأميركي رون وايدن إن الشركة ستنهي تماما عمل خدمة جمع المواقع.

وأضاف أنهم سيقومون بذلك بالطريقة الصحيحة لتجنب التأثير على المستهلكين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الخدمات في حالات الطوارئ. وستتوقف الخدمة في مارس/آذار المقبل، كما هو مخطط.

كما أخبرت شركة "أي.تي آند تي" موقع "سي.نت" في خطاب وجهته له بأنه "في ضوء التقارير الأخيرة عن إساءة استخدام خدمات تحديد المواقع، قررنا إلغاء جميع الخدمات التي تقوم على تحديد المواقع، حتى تلك التي لديها فوائد واضحة للمستهلك".

بدورها أخبرت شركة "فيريزون" صحيفة واشنطن بوست أنها تتخلص تدريجيا من اتفاقيات مشاركة البيانات مع الشركات التي تقدم المساعدة على الطريق.

وأكد السيناتور وايدن أنه لن يصدق ذلك حتى يراه بنفسه، وهو واحد من عدة مسؤولين ديمقراطيين يطالبون باتخاذ إجراء بشأن هذه القضية.

كما دعت المفوضة الديمقراطية في لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنورل مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) إلى فتح تحقيق في حادثة صائد المكافآت.