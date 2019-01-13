هل تعاني من تجاهل ابنك المراهق لرسائلك؟ إليك هذا التطبيق

أنشأ والد من المملكة المتحدة تطبيقا للهاتف الذكي يجبر ابنه المراهق على الرد على رسائله.

وكان نيك هربرت يواجه مشكلة في التواصل مع ابنه، حيث لم يكن يدري هل وصلته رسائله ومكالماته أم لا؟ وهل يتجاهل ابنه رسائله المهمة؟

تطبيق "ريبلاي أي.أس.أي.بي" (ReplayASAP) يتيح لك التواصل مع الأشخاص الذين اتصلت بهم، وبمجرد إرسال رسالة إلى ابنك المراهق، ستظهر على هاتفه وتُحدث ضوضاء لا تتوقف حتى يتفاعل معها، ولو كان الهاتف على الوضع الصامت، ثم يتم إبلاغ المرسل بمجرد قراءة المستلم للرسالة، مما يمنح الوالدين راحة البال أو على الأقل يسمح لهما بمعرفة إن كان الولد يتجنب الرد عليهما.

واستشار هربرت أصدقاء له يواجهون نفس المشكلة، كما شارك ابنه في صناعة التطبيق حتى يسهل استخدامه من قبل الأهل والأبناء على حد سواء.

ويعمل التطبيق حاليا على نظام أندرويد، حيث تم تنزيله 75 ألف مرة. كما أن تقييم المستخدمين له جيد. وسيتوفر التطبيق قريبا على نظام تشغيل "أي.أو.أس".