هل ستسافر هذا العام؟.. هذه أفضل التطبيقات التي سترافقك

ساهم التطور التكنولوجي المستمر في انتشار مجموعة من التطبيقات المبتكرة التي تحقق الفائدة للمستخدمين، وترصد الكاتبة إيلفا راميريز، في التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الأميركية، عددا من التطبيقات المفيدة التي يُنصح المسافرون بتجربتها مع بداية السنة الجديدة.

تطبيق "غوغل للترجمة" (Google Translate)

أفادت الكاتبة بأن التحديث الجديد لتطبيق غوغل ترانزليت الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، يمكن أن يكون أفضل رفيق للمسافر. وتتيح الميزة الجديدة للمسافرين التقاط صورة تحتوي على نص ثم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. (في السابق، كان بإمكانك ترجمة الإنجليزية إلى لغات أخرى ولكن ليس العكس).

ويسمح التحديث الجديد بترجمة اللغات العربية والتايلندية والفيتنامية والهندية والبنغالية والكجاراتية والكنادية، بالإضافة إلى اللغات الماليالامية والمراثية والنيبالية والبنجابية والتاميلية والتيلوغوية، وغيرها من اللغات الأخرى.

ويمكن أن يكون هذا التطبيق مفيدا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر باللافتات الموجودة في الشوارع وقوائم الطعام فضلا عن لافتات المتاجر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث الجديد متوفر على نظامي التشغيل أي أو أس وأندرويد، بالإضافة إلى ميزة الترجمة بلا اتصال، وميزة المحادثة والكتابة.

تطبيق "دروبس" (Drops)

ودروبس عبارة عن تطبيق يحوّل لغة التعلّم إلى لعبة سمعية بصرية ترافقها ألوان نابضة بالحياة ورسوم توضيحية يسهل متابعتها. ويتضمن هذا التطبيق أكثر من 30 لغة ولهجة، بما في ذلك اللغة العربية والآيسلندية والماندارين الصينية. كما يقدم دروسا يومية تعزز رحلتك القادمة.

ويمكنك استخدامه مجانا لفترة زمنية محدودة يوميا. لكن، يسمح لك الاشتراك باستخدام التطبيق بشكل غير محدود، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المواضيع واللغات. احرص على استخدام هذا التطبيق قبل شهر من موعد رحلتك القادمة، وستتعلم كلمة شكرا بمختلف اللغات.

تطبيق "أب إن ذي أير" (App in the Air)

مثله مثل تطبيق "تريب كايس"، يهدف أب إن ذي أير إلى تزويد المستخدمين بجميع المعلومات المتعلقة بالسفر، بما في ذلك تصاريح المرور وأوقات المغادرة. كما يوفر التطبيق معلومات حول المدة التي يمكن استغراقها في الانتظار عند تسجيل الدخول والأمتعة.

ويتيح التطبيق، الذي يمكنك توصيله بالمساعد الشخصي الذكي "سيري"، خدمة قياس حجم حقيبتك باستخدام الواقع المعزز، لمعرفة ما إذا كانت تملك مكانا يتسع لها في الصناديق العلوية الخاصة بالطائرة.

تطبيق "إلك كررنسي كونفيرتر" (Elk Currency Converter)

قالت الكاتبة إن تطبيقات تحويل العملات والخرائط من التطبيقات التي ستستخدمها مرات عدة في اليوم خلال رحلتك. لذلك، من الضروري أن يكون تطبيق تحويل العملات سهل الفهم والاستخدام. ويعتبر تطبيق "إلك كررنسي كونفيرتر" أحد أفضل المحولات، خاصة أنه قد أنشئ لهدف معين، ألا وهو الحرص على ألا تتعرض لصدمة عند السفر لبلد آخر.

في الواقع، هناك العديد من تطبيقات التي تحول العملات مثل تطبيق "أكس إي كررنسي كونفيرتر" (XE Currency Converter)، كما يمكنك استخدام محرك البحث غوغل لتحويل قيمة عملة إلى أخرى بشكل سريع. ولكن عندما تشتد المنافسة، يفوز تطبيق إلك بفضل تصميمه البسيط. وعندما تحوّل قيمة عملة ما ستظهر الأرقام بحجم كبير على الشاشة، بحيث يمكنك تحديد ثمن بعض الأشياء بسرعة.

تطبيق "كالتشر تريب" (Culture Trip)

يريد الجميع السفر مع صديق يعرف العديد من الأماكن المحلية والأنشطة التي يجب القيام بها. على سبيل الذكر، ينشر تطبيق "كالتشر تريب" أكثر من ألف مقالة كل شهر حول مجموعة من المواضيع مثل الفن والأفلام والثقافة، التي تهدف إلى منح المسافرين لمحة سريعة عن المدينة التي يختارونها.

وبينت الكاتبة أن التطبيق يوفر للمستخدمين كل المعلومات حول الفنادق الموجودة في طوكيو ومسارات الدراجات في الولايات المتحدة وغيرها من المعلومات الأخرى حول المدن التي يرغبون في زيارتها.

وتنصح الكاتبة باستخدام هذا التطبيق قبل وأثناء السفر، كي يتمكن المسافر من استكشاف بعض الأماكن الجديدة في المدن بعيدا عن المعالم السياحية المعروفة التي تكون مكتظة بالسياح.

تطبيق "لونج بادي" (Lounge Buddy)

يمكن لحجز مكان في قاعة انتظار راقية، خاصة قبل رحلة طويلة أو خلال فترة استراحة طويلة بين الرحلات، أن تحدث فرقا كبيرا خلال السفر. ويعرض تطبيق "لونج بادي" جميع قاعات الانتظار القريبة منك، بما في ذلك الصور وقوائم وسائل الراحة الموجودة فيها. وعندما لا تكون هناك أماكن شاغرة في القاعة سيخبرك التطبيق بذلك بحيث يمكنك تجنب إضاعة وقتك. ويمكنك حجز مكان ابتداء من سعر 25 دولارا أميركيا.

في حال عدم توفر لونغ بادي للتحميل في منطقتك يمكن استخدام تطبيق "بريوريتي باس" (Priority Pass) الذي يقدم وظائف مشابهة.

تطبيق "آت يور غيت" (At Your Gate)

في أحيان كثيرة يصل المسافر إلى محطته النهائية وهو يشعر بالجوع، ولكن لا تبدو الخيارات المتوفرة مقبولة، لكن بفضل تطبيق "آت يور غايت" الجديد الشبيه بتطبيق "أوبر إيتس" أو "سيملس"، الذي يعمل على توصيل الطعام داخل المطار، يمكن تفادي تجربة تناول طعام لا تحبه في المطار. ولا يعد التطبيق مخصصا فقط للأغذية، فهو يسمح لك بإلقاء نظرة على جميع الخيارات الموجودة في متاجر البيع بالتجزئة. وبإمكانك تصفح قوائم المنتجات والدفع ثم انتظار التسليم.