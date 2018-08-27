سبع طرق لنسخ نص من موقع يمنع النسخ

ربما مررت بظرف عندما حاولت نسخ نص من موقع ويب، لكن عملية النسخ لم تكن متاحة، فلا تظهر قائمة منسدلة لاختيار نسخ عند النقر على زر الفأرة الأيمن بعد تظليل النص المطلوب، ولا تستجيب عملية النقر على زري Ctrl وC في لوحة المفاتيح أيضا، فما الحل؟

يقول موقع "مانجميديا" (manjemedia) إن أكثر الطرق شيوعا لتعطيل النسخ وزر الفأرة الأيمن في مواقع الويب تتعلق باستخدام برمجة جافا سكريبت (JavaScript)، بينما تستخدم مواقع أخرى خصائص تصميم بسيطة لتعطيل نسخ النص. ولتخطي مثل هذا الحظر يمكن اتباع إحدى الطرق السبع التالية:

1- تعطيل جافا سكريبت من المتصفح:

من خلال إعدادات المتصفح توجه إلى خيار استخدام جافا سكريبت وقم بتعطيله، واحفظ التعديلات ثم أعد تحميل الصفحة المطلوبة. لكن بعد الانتهاء من النسخ لا تنس تفعيل جافا سكريبت لأن بعض المواقع مثل فيسبوك تعتمد عليها بكثافة، وتعطيلها سيؤثر في طريقة عملها.

(في متصفح غوغل كروم يوجد خيار تعطيل "جافا سكريبت" تحت بند "الخصوصية" ثم "إعدادات المحتوى").

2- النسخ من الشفرة المصدرية لموقع الويب

معظم مواقع الويب مكتوبة بلغة "إتش.تي.أم.إل" (HTML)، ويمكن رؤية الشفرة بالنقر بالزر الأيمن للفأرة على الصفحة (إن لم يكن معطلا) واختيار "عرض المصدر".

إما إن كان النقر بزر الفأرة الأيمن معطلا فيمكن التوجه إلى عنوان الصفحة في شريط العنوان وكتابة التالي قبل العنوان (:view-source:https) حيث ستظهر الصفحة عندئذ بشكلها المشفر، ورغم أن مظهرها قد يكون مربكا للمبتدئين ويتطلب بعض المهارات الأساسية بلغة إتش.تي.أم.إل، لكن مع ذلك يمكن الاستدلال على النص المطلوب ضمن هذه الشيفرة ونسخه.

3- انسخ من صفحة معاينة الطباعة للموقع

ربما كانت هذه أسهل الطرق، فعند اختيار طباعة لأي موقع ويب ستظهر على يمين الشاشة صفحات معاينة الطباعة لهذا الموقع، ومنها يمكن نسخ النص الذي تريد.

4- اطبع موقع الويب بصيغة أدوبي أكروبات

ليس المقصود هنا طباعتها ورقيا، وإنما ضمن خيارات الطباعة اختر "الطباعة إلى ملف أدوبي أكروبات" أو "احفظ كملف أدوبي أكروبات"، وعند إنشاء الملف يمكنك أن تنسخ منه ما تشاء.

5- التقاط صورة شاشة للمحتوى

قد تكون هذه الطريقة مفيدة مع الصور، حيث يمكنك التقاط صورة للشاشة (screenshot) من موقع الويب المقيد وحفظها على جهازك. أضف إلى ذلك أنه باستخدام أحد برامج التعرف البصري على المحارف (OCR) يمكنك استخراج كافة النص المرئي في الصورة وتحويله إلى نص قابل للتحرير والنسخ.

6- النسخ من قائمة "افحص" (inspect)

هذه الطريقة مفيدة لنسخ مقدار قليل من النص، وتستعمل عندما يسمح موقع الويب باستخدام زر الفأرة الأيمن لكنه يمنع اختيار النص، وفي هذه الحالة ننقر بالزر الأيمن للفأرة فوق النص المطلوب ونختار من القائمة "افحص" وستظهر عندها نافذة على يمين الشاشة تتضمن الشفرة المصدرية لصفحة الويب. وسيكون عليك البحث عن النص المطلوب ضمن تلك الشفرة ونسخه والذي يكون غالبا بين شفرتين هما <p><p/>.

7- استخدام مواقع بروكسي

على عكس تعطيل جافا سكريبت من إعدادات المتصفح، فإن بعض مواقع البروكسي توفر لك خيار تعطيل جافا سكريبت قبل الوصول إلى موقع الويب.

وهناك العديد من مواقع الويب التي تقدم هذه الخدمة، وكل ما عليك هو أن تفتش في محرك البحث عن "free proxy website" لتبدأ التجربة.