خمسة تطبيقات لحماية صورك الخاصة

يرغب الكثيرون منا بالاحتفاظ بصورهم الخاصة بعيدا عن أعين المتطفلين، ولهذا نعرض فيما يلي خمسة تطبيقات تخفي الصور والملفات السرية وتحفظها.

1- برايفيت فوتو فولت Private Photo Vault

يقوم هذا التطبيق بحماية صورك الخاصة بواسطة رقم سري، كما أن لديه خاصية الحماية في حالة السرقة حيث يصور التطبيق السارق ويرسل موقعه عبر الأقمار الاصطناعية، وهو متوفر مجانا لنظامي آي أو أس وأندرويد.

2- بيست سيكريت فولدر Best Secret Folder

ميزة هذا التطبيق هو طبيعته كمجلد يحفظ المواد السرية مباشرة، كما أنه يرسل صورة المستخدم وموقعه على البريد الإلكتروني في حال تجاوز عدد محاولات فك الرمز السري أربع محاولات، بل ويسجل كل عملية دخول إلى المجلد. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

3- كيب سيف فوتو فولت Keepsafe Photo Vault

يتميز التطبيق بأنه لا يُرى في قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرا ويتمتع بدرجة تشفير عالية حيث يحمي صورك الشخصية عن طريق رمز سري وبصمة أو شكل، كما يقفل التطبيق نفسه تلقائيا بمجرد قلب الهاتف. وهو يتوفر كذلك مجانا لنظامي التشغيل.