الفيلم التفاعلي "بلاك ميرور" لا يعمل على تلفزيون آبل والمستخدمون ساخطون

يمثل فيلم "بلاك ميرور: باندرسناتش" بداية عصر جديد من الترفيه المنزلي الذي يتيح للمستخدم التفاعل مع القصة وتحديد مسارها، لكن هذا الفيلم سيُحرم منه مستخدمو جهاز "آبل تي في" (تلفزيون آبل) رغم أن الجهاز يعتبر، وفق تصنيف موقع مشابل، أفضل التقنيات الحديثة المحلقة بالتلفزيونات.

كما أن هذا الفيلم غير متاح لجهازي غوغل "كروم كاست" وأمازون "فاير ستيك"، وعند محاولة مشاهدة الفيلم على أحد هذه المنصات ستحصل، بدلا من قصة تزيد عن تسعين دقيقة، على دقيقتين من شخصيات "بلاك ميرور" من حلقات مسلسل آخر تقول "نأسف". وإذا اعتقدت أن بإمكانك بث الفيلم من أجهزة أخرى إلى أحد تلك الملحقات التلفزيونية، فإن ذلك لن يفيد أيضا.

لكن مع ذلك بإمكان المستخدمين مشاهدة فيلم نتفليكس التفاعلي/اللعبة على حواسيبهم المحمولة أو اللوحية أو هواتفهم الذكية، وأي تلفزيون ذكي حديث نسبيا، أو جهاز روكو، أو منصة ألعاب تدعم خدمة نتفليكس.

وتقول الشركة إنها على ثقة بأن معظم المستخدمين سيتمكنون من مشاهدة القصة بطريقة ما، وتصنف تلفزيون آبل وكروم كاست ضمن "بعض الأجهزة القديمة" التي لن يعمل عليها الفيلم.

ويعتبر الفيلم تجربة فريدة من نوعها تتيح للمستخدم اختيار مسار القصة من خلال عرض خيارات أمامه على الشاشة لينتقي منها ما يراه ملائما، ولذلك فإن القصة تتضمن العديد من الأسرار والمفاجآت وحتى العديد من النهايات التي تتوقف على خيارات المستخدم.

وتوجه مستخدمو جهازي "آبل تي في" و"كروم كاست" إلى منصة تويتر للتعبير عن سخطهم بعد حرمانهم من متعة لعب الفيلم، وطالب بعضهم بـ"العدالة"، في حين عبر آخرون عن عدم تصديقهم أن جهاز آبل تي في لا يدعم فيلم بلاك ميرور.

When you wanna watch Bandersnatch but you’re using chromecast to stream ?? — Crystal Moss ?? (@crystalnmoss) December 28, 2018

Y'all I don't think Apple TV supports #Bandersnatch and if that's true then I demand justice. — Topher Payne (@topherpayne) December 28, 2018

Got both children in bed and asleep before 8pm. Got chilled Prosecco. Got chocolate. Bloody #Bandersnatch won't play on Chromecast or on my Huawei phone. Ok I'm putting my pyjamas on and going to bed. Wake me when it's available to play on my devices. — Katharine Charles (@kc__2011) December 28, 2018