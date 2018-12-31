المحكمة ترد دعوى ضد غوغل تتهمها بانتهاك قانون الخصوصية البيومترية

ردت محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية دعوى ضد شركة غوغل، رفعها مستخدمون ساخطون من تطبيق "غوغل فوتوز" الذي يرون في استخدامه تقنية التعرف على الوجه انتهاكا لقانون "خصوصية المعلومات البيومترية" (الحيوية) في ولاية إلينوي.

ووفقا للقاضي فإن المدعين لم يستطيعوا إثبات أنهم عانوا من "إصابات ملموسة" من نظام التعرف على الوجه.

وكان المدعون قد رفعوا دعوى ضد غوغل في مارس/آذار 2016، وطالبوا فيها بتعويض يزيد على خمسة ملايين دولار لمواطني الولاية، مع تعويض خمسة آلاف دولار عن كل انتهاك مقصود وألف دولار عن كل انتهاك غير مقصود.

ووفقا لموقع إنغادجيت المعني بشؤون التقنية، فإن من غير المؤكد أن الدعوى كانت ستنجح لو مضت قدما ولم تردها المحكمة.

وتستخدم غوغل ميزة التعرف على الوجه في الصور لمساعدة المستخدمين في البحث عن أشخاص مألوفين وحيوانات أليفة، ويمكنها فقط ربط الأسماء بالوجوه عندما يصنفها المستخدم بنفسه.

ويتطلب قانون خصوصية المعلومات البيومترية موافقة المستخدم على جمع المعرّفات الشخصية، لكن في قضية غوغل فإن من غير الواضح ما إذا كانت المعلومات مُعرِّفة حقا.

يشار إلى أن هذه الدعوى القضائية ضد غوغل هي واحدة من ثلاث قضايا تستهدف شركات التقنية البارزة بزعم انتهاكها قانون الخصوصية البيومترية الأكثر تشددا في الولايات الأميركية، كما أنها أول قضية تردها المحكمة، في حين لا تزال القضيتان الأخريان (ضد فيسبوك وسناب شات) معلقتان.