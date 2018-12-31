حصاد التكنولوجيا 2018.. فضائح فيسبوك واستهداف هواوي

شهد العام 2018 العديد من الأحداث والتطورات التقنية المهمة ابتداء من فضائح فيسبوك المتلاحقة، والاحتجاجات التي نفذها موظفو شركة غوغل ، والصراع التجاري بين الولايات المتحدة الصين الذي كانت ضحيته شركتي هواوي وآبل، وغير ذلك الكثير، وتاليا رصد لتلك الأحداث حسب الأشهر.

يناير/كانون الثاني 2018

تسارع التحضير لإطلاق تقنية 5جي

منذ بداية هذا العام بدأ الحديث يتزايد عن تقنية الاتصالات 5جي، وبدأت شركات الاتصالات في التحضير للمراحل النهائية للبنية التحتية اللازمة لتفعيل هذه الشبكة، كما بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية التنافس على إعلان دعم هذه التقنية في هواتفها التي ستطرحها في 2019، وبشكل عام كانت 2018 موسم التحضير النهائي لتقنية 5جي التي يتوقع أن تنطلق فعليا خلال عام 2019.

فبراير/شباط 2018

تطوير جلد إلكتروني يشعر بالحرارة والبرودة

في قفزة علمية كبيرة، ابتكر علماء أميركيون جلدا إلكترونيا رفيعا وشبه شفاف، يمكن أن يحل محل الجلد الطبيعي من خلال قياس درجة الحرارة والضغط والرطوبة وتدفق الهواء، ويمكن لهذه المادة أن تحسن من صناعة الأطراف الصناعية، وتزيد كفاءة السلامة للربوتات في المستقبل، وتساعد في تطوير الأجهزة الطبية الحيوية الأخرى.

فيسبوك تخفض المحتوى الإخباري بموقعها

في يناير/كانون الثاني 2018 أعلنت فيسبوك أنها ستخفض من ظهور الأخبار في صفحة تغذية الأخبار لمستخدمي شبكتها الاجتماعية، وبدأت في هذا الشهر تنفيذ وعيدها وبدأ ناشرو الأخبار يشعرون بالفعل بوطأة ذلك حيث تراجعت حركة المرور على منشوراتهم.

مارس/آذار 2018

حاسوب أصغر من حبة الملح

كشفت شركة "آي بي أم" الأميركية في هذا الشهر عما تقول إنه أصغر حاسوب في العالم، إذ يقل حجمه فعليا عن حبة الملح. ورغم الصغر الفائق لهذا الحاسوب، فإنه يملك قوة تعادل حاسوب بمعالج x86 من فترة التسعينيات، لكنه يحتاج إلى مجهر لرؤيته.

فضائح فيسبوك كرة الثلج التي تدحرجت طوال العام

شهد هذا الشهر الكشف العلني عن فضيحة سرقة بيانات خمسين مليون مستخدم لشبكة فيسبوك من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا . هذه الفضيحة كانت بمثابة كرة الثلج التي أخذت تكبر من شهر لآخر، بداية من استقالة رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات في فيسبوك وانتهاء بتراجع كبير في أسهمها وسمعتها، وحملات تدعو المستخدمين لإغلاق صفحاتهم فيها. إلى جانب انهيار شركة كامبريدج أناليتيكا.

مايو/أيار 2018

غوغل دوبلكس.. تقنية مذهلة ومرعبة

"دوبلكس" تكنولوجيا طورتها غوغل تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، ويمكنها محاكاة البشر والاتصال عبر الهاتف بدلا منهم لأخذ موعد لدى مصفف الشعر مثلا، الأمر الذي أثار مزيدا من المخاوف بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أغسطس/آب 2018

فورتنايت تتحدى غوغل

في وقت سابق من الشهر رفضت الشركة المطورة للعبة فورتنايت وهي إيبك غيمز، وضع اللعبة في متجر تطبيقات غوغل بلاي حتى لا تدفع لغوغل نسبة عن كل عملية شراء داخل اللعبة، وقررت طرحها بشكل مستقل، هذا الأمر أثار حفيظة غوغل التي أخذت تترصد عيوب اللعبة وتحذر من تحميلها من خارج متجرها، لكن ذلك لم يمنع أن تصبح فورتنايت بسرعة من أكثر ألعاب 2018 شهرة.

آبل تطرح ثلاثة هواتف آيفون جديدة والجيل الرابع من ساعتها الذكية

كشفت آبل في مؤتمرها السنوي عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة وهي آيفون أكس أس، وأكس أس ماكس، وأكس آر، كما كشفت عن ساعتها ووتش سيريس 4. لكن رغم جمال التصميم ومتانة الصنع لم تحظ تلك الأجهزة بالانتشار الذي توقعته آبل.

استقالة مؤسسي إنستغرام وواتساب.. والسبب زوكربيرغ

في هذا الشهر استقال مؤسسا إنستغرام كيفن سيستروم ومايك كريغر من الشركة التي بنياها وسط إحباط وانزعاج من التدخل والسيطرة المتزايدين اللذين يفرضهما على إنستغرام الرئيس التنفيذي للشركة الأم فيسبوك مارك زوكربيرغ ، وقبل ذلك، في مايو/أيار، استقال أيضا مؤسس شركة واتساب ورئيسها التنفيذي جان كوم بعد خلاف مع إدارة فيسبوك بشأن كيفية إدارة أعمال الشركة.

نوفمبر/تشرين الثاني 2018

فضيحة برنامج بيغاسوس

في هذا الشهر كشف تحقيق صحفي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس أبرمت صفقة مع مسؤولين سعوديين لبيعهم برنامجا لاختراق الهواتف الخلوية يدعى "بيغاسوس 3" مقابل مبلغ 55 مليون دولار، وأن ذلك تم قبل بضعة أشهر من إطلاق ولي العهد السعودي حملة على معارضيه في الداخل.

مايكروسوفت تتجاوز آبل مؤقتا كأعلى الشركات قيمة في العالم

تخطت شركة مايكروسوفت لفترة وجيزة مواطنتها شركة آبل أواخر هذا الشهر لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لأسهمها قيمة أسهم آبل.

موظفو غوغل يتظاهرون ضد شركتهم

في هذا الشهر قاد العديد من موظفي غوغل حملة احتجاج ضد سياسات التحرش الجنسي في الشركة مطالبين بمزيد من الشفافية في التحقيقات في مثل هذه القضايا، وكانت هذه الاحتجاجات بمثابة الشرارة التي وصل أوارها إلى شركات التقنية الأخرى مثل فيسبوك وإيباي، وأسفرت عن تعديلات في القوانين الداخلية لتلك الشركات.

ديسمبر/كانون الأول 2018

متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد ينهزم أخيرا أمام كروم

أعلنت مايكروسوفت هذا الشهر أنها ستنقل متصفحها "إيدج"، الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10، بحيث يعمل بمحرك غوغل مفتوح المصدر "كروميوم"، لجعل المتصفح أكثر توافقية مع مواقع الويب، وفي هذا إعلان صريح من مايكروسوفت بهزيمة متصفحها أمام متصفح غوغل كروم.

هواوي وواشنطن أزمة متصاعدة

استمرت طوال هذا العام معاناة شركة هواوي الصينية مع الإدارة الأميركية التي تتهمها بالتجسس لصالح الصين، فعملت أولا على حظر مبيعات هواتفها في السوق الأميركية، قبل أن يبلغ الأمر ذروته باعتقال المديرة المالية للشركة في فانكوفر بطلب من السلطات الأميركية بتهمة انتهاك الحظر المفروض على إيران

حظر هواتف آيفون في الصين

فيما يبدو أنه رد على حظر هواتف هواوي في الولايات المتحدة، تعرضت آبل لضربة قوية في الصين، بعدما أصدرت السلطات القضائية الصينية قرارا يحظر بيع العديد من هواتف آيفون على أراضيها. وجاء هذا القرار نتيجة قضية كانت شركة الرقاقات الإلكترونية "كوالكوم" رفعتها على الشركة الأميركية أواخر 2017 متهمة إياها بسرقة براءات اختراع.

تطور آخر مذهل للذكاء الاصطناعي.. وجوه بشرية كأنها حقيقية