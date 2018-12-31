هاتف آيفون المقبل قد يُصنّع في الهند

قد تتحول شركة آبل إلى الهند لتصنيع هواتف آيفون المقبلة، ويعود ذلك في جانب منه إلى التهديدات التي تلوح في الأفق وتأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب تقرير موقع "ذا هيندو" الهندي، فإنه اعتبارا من مطلع 2019، سيتم بدء تجميع هواتف آيفون في مصنع لشركة فوكسكون في بلدة سريوبيرومبودور في منطقة كانشيبورام بولاية تاميل نادو الهندية.

وفي حين أن فوكسكون (الشركة التايوانية التي تتعاقد معها شركة آبل لتصنيع آيفون) تصنع بالفعل هواتف في الهند، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تصنع فيها الشركة هواتف آيفون في البلاد.

وستنفق فوكسكون 365 مليون دولار لتوسعة المصنع، وربما تخلق ما يصل إلى 25 ألف وظيفة جديدة في الهند، وفقا لما صرح به وزير الصناعات في البلاد لوكالة رويترز.



وبحسب مصدر آخر، فإن التوسع سيسمح لشركة آبل بأن تصنع في الهند الطرز الأكثر تكلفة من هواتفها، مثل سلسلة هواتف آيفون إكس.

وبوصفها أكبر شركة تعاقدات لتصنيع الإلكترونيات في العالم، فإن فوكسكون تمتلك مصانع في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك، فإن الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين لعبت دورا كبيرا في إستراتيجية الشركة المستقبلية؛ حيث تبحث فوكسكون حاليا عن فتح قاعدة إنتاج جديدة في فيتنام في إطار الاستعداد لتأثيرات الحرب التجارية.

وسبق لآبل أن جمّعت في الهند بعض أجهزة آيفون منخفضة التكلفة مثل آيفون إس إي وآيفون 6إس، لكن ذلك تم من خلال شركة تصنيع أخرى. وهذا التطور الأخير مع فوكسكون قد يكون خطوة تنتهجها آبل لتوسيع حصتها في سوق الهواتف المحمولة في الهند، التي تعد أسرع أسواق الهواتف الذكية نموا في العالم.