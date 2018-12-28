رغم أنها مجانية.. فورتنايت تحصد المليارات للشركة المطورة

ربما تكون "فورتنايت" متاحة للعب مجانا، لكن هذا لم يمنعها من أن تصبح بئر نفط وآلة لطباعة الدولارات، بحسب موقع "كالت أوف ماك" المعني بأخبار التقنية، فوفقا لتقرير جديد حققت إيبك غيمز، الشركة المطورة للعبة، أرباحا مذهلة بلغت ثلاثة مليارات دولارات هذا العام، ويرجع الفضل إلى حد كبير لهذه اللعبة.

والمثير في هذا الأمر أن خيار "المشتريات داخل اللعبة" (in-app purchases) ليس ضروريا، لكنه اختياري تماما، وهذا الإنجاز يشكل بالتأكيد خطوة كبيرة مقارنة بالألعاب التي تعتمد في استمراريتها على المشتريات التي يجريها اللاعبون من داخلها.

وفي الوقت الحالي فإن لعبة فورتنايت تضم 125 مليون لاعب حول العالم. وتعد من أكثر الألعاب شعبية في 2018، وقد ساعدت في رواج ألعاب معارك رويال (battle royale)، وهي جيل من ألعاب الفيديو يجمع بين الاستكشاف وجمع العناصر المختلفة والبقاء حيا في صراع يكون الفائز فيه من يصمد أخيرا.

وتتوفر اللعبة لمختلف أنظمة التشغيل ومنصات الألعاب، لكن من غير المعروف حصة كل نظام منها، لأن الشركة المطورة ليست مضطرة إلى مشاركة سجلاتها المالية بحكم أنها شركة خاصة.

لكن موقع "سنسور تاور" يقول إن مستخدمي نظام التشغيل آي أو أس وحدهم أنفقوا في نوفمبر/تشرين الأول الماضي ما معدله 1.23 مليون دولارا يوميا في اللعبة، أو 37 مليون دولارا شهريا، وعلى مدى ثمانية أشهر (من أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني) أنفق مستخدمو آبل 385 مليون دولارا في اللعبة.

ويتساءل موقع "كالت أوف ماك" إن كان بإمكان اللعبة الحفاظ على هذا الزخم في 2019، لكنه يشير إلى أن فورتنايت تمكنت من الحفاظ على تفوقها في 2018 بفضل دفقات متواصلة من التحديثات والإضافات الجديدة، وربما تفيد هذه المعادلة في استمرار هذا التفوق في العام الجديد.