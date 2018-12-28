 "شياومي ماي نوتبوك إير" لمنافسة "أبل ماك بوك إير"

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"شياومي ماي نوتبوك إير" لمنافسة "أبل ماك بوك إير"

سُمك جهاز ماي نوتبوك إير الجديد لا يزيد على 12.9 ملم، ولا يتعدى وزنه 1.07 كلغ (الألمانية)
سُمك جهاز ماي نوتبوك إير الجديد لا يزيد على 12.9 ملم، ولا يتعدى وزنه 1.07 كلغ (الألمانية)

أعلنت شركة شياومي الصينية عن إطلاق حاسوب محمول جديد منخفض التكلفة، وأوضحت الشركة أن جهاز ماي نوتبوك إير الجديد يأتي بشاشة قياس 12.5 بوصة، ويعتبر من البدائل المنخفضة التكلفة لجهاز آبل ماك بوك 12.

وأضافت شياومي أن الحاسوب المحمول الجديد يتضمن شاشة تعمل بدقة 1080 بيكسلا، ويبلغ عرض حوافها 5.71 ملم، وينبض داخله معالج إنتل آي كور 5.

ويشتمل جهاز ماي نوتبوك إير الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايتات، مع أقراص الحالة الساكنة "إس دي دي" بسعة 256 غيغابايتا، وهو ما يزيد الأداء بدرجة كبيرة في الاستخدامات اليومية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سُمك الجهاز الجديد لا يزيد على 12.9 ملم، ولا يتعدى وزنه 1.07 كلغ، كما أعلنت أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 11.5 ساعة.

ويبلغ سعر جهاز شاومي ماي نوت بوك إير الجديد حوالي 580 دولارا.

المصدر : الألمانية
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