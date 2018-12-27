كاسيو تطلق ساعة ذكية للرياضيين والمغامرين

أعلنت كاسيو اليابانية عن إطلاق ساعتها الذكية دبليو أس دي- أف 30 الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الساعة الجديدة -التي تنتمي لسلسلة برو تريك-تلبي متطلبات الرياضيين الطموحين، وتتناسب مع الاستخدامات الشاقة التي يحتاجون القيام بها في الهواء الطلق.

الساعة الجديدة مزودة بشاشة من طبقتين قياس 1.2 بوصة حيث تعمل شاشة أوليد بدقة وضوح 390x390 بيكسلا، بالإضافة لوجود شاشة أل سي أحادية اللون التي تقوم بعرض الوقت والعديد من البيانات الأخرى المستمدة من مختلف المستشعرات.

وتمتاز شاشة أل سي باستهلاك قدر أقل من الطاقة الكهربائية مقارنة بشاشة أوليد، وبالتالي فإن فترة تشغيل البطارية قد تمتد إلى شهر كامل، ولكن عند استعمال كاسيو الجديدة كأي ساعة ذكية تقليدية فإن فترة تشغيل البطارية تمتد ليوم ونصف اليوم.

وتعتمد الساعة الجديدة على نظام تشغيل "وار أو أس" وتضم العديد من المستشعرات لقياس الارتفاع والتسارع، مع توافر نظام الملاحة المدعوم بالنظام العالمي لتحديد المواقع.

وأعلنت كاسيو عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة بالأسواق العالمية بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.