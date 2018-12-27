منعا للتجسس الصيني.. ترامب يعتزم حظر هواوي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الوطنية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي و"زد.تي.إي" الصينيتين.

وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد و"زد.تي.إي" وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.

وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.

وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية إن الأمر التنفيذي -الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر- قد يصدر بحلول يناير/كانون الثاني.

وقال أحد المصادر: رغم أنه من المستبعد أن يرد اسم هواوي أو "زد.تي.إي" بالأمر التنفيذي، فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون بوزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان.

ويكتسب هذا الأمر التنفيذي أهميته في أنه يأتي في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قامت مؤخرا بمنع بيع الطرازات القديمة من هواتف آيفون الأميركية.

كما يأتي في وقت تبحث فيه الشركات الأميركية المشغلة للخدمات اللاسلكية عن شركاء في إطار استعدادها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.

وأضافت "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".

ولم ترد هواوي و"زد.تي.إي" على طلبات التعليق. ونفت الشركتان من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس.

ولم يرد البيت الأبيض أيضا على طلب للتعقيب.