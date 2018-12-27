آيفون "إكس آر" يكسب مستخدمي أندرويد

ربما تواجه آبل مشكلة في تراجع الطلب على طرز هواتف آيفون الجديدة، لكنها من ناحية أخرى تكسب مجموعة مثيرة من مالكي الهواتف الذكية، من مستخدمي أندرويد.

فهاتف "آيفون إكس آر" -وهو الأحدث في الجيل الحالي من هواتف آيفون وأرخصها ثمنا- أثار إعجاب مستخدمي أندرويد، ودفعهم إلى التحول إلى آيفون بشكل يفوق ما فعلته الطرز السابقة، وفقا لتقرير جديد.

فقد وجد تقرير لشركة الأبحاث "كونسيومر إنتيليجنس ريسيرتش بارتنرز" أن المستخدمين الذين رقّوا أجهزتهم من هواتف أندرويد، شكلوا 16% من مشتري آيفون في الشهر الذي تلا إطلاق آيفون إكس آر في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وعلى سبيل المقارنة، فإنه بعد إطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس في سبتمبر/أيلول 2017، كانت نسبة الذين رقّوا أجهزتهم إلى هواتف آبل من مستخدمي أندرويد تبلغ 12%. وبعد إطلاق آيفون إكس في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، شكلت نسبة الذين اشتروا الهاتف الجديد من مستخدمي أندرويد 11%.

كما وجد التقرير أن هاتف آيفون إكس آر -الذي يبدأ سعره من 749 دولارا- هو أكثر هواتف آيفون الأخيرة شعبية، حيث شكل إجمالي مبيعاته 32% من إجمالي مبيعات آيفون في الولايات المتحدة في فترة الشهر ذاتها، في حين شكلت مبيعات هواتف آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس -الأغلى ثمنا- مجتمعة ما نسبته 35% من مبيعات آيفون في الولايات المتحدة.

يذكر أن آبل كانت أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني -وسط تقارير عن تراجع في مبيعات آيفون- أنها لن تُصدر مستقبلا أي تقارير عن أعداد مبيعات منتجاتها، لكنها قالت رغم ذلك إن آيفون إكس آر أكثر شعبية من هاتفي إكس إس وإكس إس ماكس.