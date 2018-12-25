لعشاق الألعاب.. لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة

أعلنت شركة تيسورو المتخصصة في ملحقات الألعاب عن إطلاق لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن لوحة المفاتيح "غرام أم إكس ون" الجديدة تخلت عن إضاءة "آر جي بي" المنتشرة حاليا في لوحات المفاتيح الحديثة، وجاءت بإضاءة أحادية باللون الأزرق، وهي تمتاز بلوحة أساسية مصنوعة من المعدن، وهو ما يمنحها متانة كبيرة وعمرا افتراضيا أطول.

وعلى الرغم من قيام شركة تيسورو بإنتاج الأزرار الخاصة بها، فإن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي مزودة بأزرار "أم إكس" من إنتاج شركة "شيري" المعروفة بصناعة أزرار لوحات المفاتيح، ويمكن للمستخدم حاليا الاختيار بين أزرار "أم إكس بلو" و"أم إكس برون"، مع اختلاف كل موديل من حيث طريقة الفك ودرجة المقاومة.

وتمتاز لوحة المفاتيح بذاكرة سعتها 512 كيلوبايتا، وبالتالي فإنه يمكن تخزين حساب المستخدم على لوحة المفاتيح مباشرة، مع إمكانية تهيئة الماكرو على لوحة المفاتيح أيضا، كما تسمح وظيفة "إن كي" بتشغيل أي أربعة مفاتيح دون تداخل.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن وزن لوحة المفاتيح "غرام أم إكس ون" يبلغ 1.2 كلغ، وتمتاز بكابل بطول 1.8 متر.

ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق خلال الشهر الجاري بسعر يبلغ ثمانين دولارا أميركيا.