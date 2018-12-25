ست صفات تجعلك غير مناسب لسيارة تسلا
هناك العديد من الأسباب لشراء سيارة تسلا، لكن جانبا من شخصيتك يمكن أن يكون مانعا من شراء هذه السيارة.
هذا ما أورده موقع كلين تيكنيكا في مقال له عن الصفات الشخصية لمن "يكرهون" سيارة تسلا. ونحن هنا لا نتحدث عن سيارة بعينها من طرازات السيارة، بل عن مفهوم "تسلا" للسيارة الكهربائية الذاتية القيادة الصديقة للبيئة.
1- لا تهتم بالسلامة
إذا كنت ممن لا يعنيهم أن تكون لديهم إحدى أكثر ثلاث سيارات أمانا في الولايات المتحدة، وتحب المخاطرة، فيمكنك أن تعيشها طالما ابتعدت عن سيارات تسلا التي حصلت على عدة جوائز عالمية في مجال الأمان.
فقد حصلت سيارة تسلا موديل 3 على العلامة الكاملة (خمس نجمات) من إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة.
2- لا تحب التسارع
هل تعتقد أنك لم تخلق متسابقا، وتفضل قيادة جرار على الانطلاق بسرعة في الشارع؟ إذا كان الأمر كذلك فلا داعي لشراء تسلا.
سيارة تسلا رودستر التي من المتوقع إطلاقها عام 2020، سوف تنطلق لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في ساعة في ثانيتين فقط.
|تسلا رودستر من المتوقع إطلاقها في 2020 (رويترز)
3- تخاف من القيادة شبه الذاتية
أنت لا تحب أن تفوّض أحدا بالقيادة عنك، حتى خلال ازدحام مروري مزعج أو رحلة طويلة مملة، وترى أن هذا لا يتناسب مع طبيعتك القيادية؛ إذن ننصحك بألا تشتري سيارة تسلا.
إذ تعتبر تسلا من الرواد في مجال تطوير أدوات القيادة الذاتية، فمعظم سياراتها مزودة بمجسات وكاميرات للتعرف على محيط السيارة والتصرف بناء على هذه الأوامر.
4- أنت تحب التلوث
ربما تحب استنشاق الدخان المنبعث من عوادم السيارات وترى أن مشاكل المناخ والاحتباس الحراري ليست حقيقية (رئيس الولايات المتحدة يؤمن بذلك أيضا)، في هذه الحالة ربما تسبب لك سيارة تسلا الحساسية.
استخدام الكهرباء بشكل كامل في سيارات تسلا وعدم إطلاقها لأي من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، يجعلها من أكثر السيارات صداقة للبيئة.
5- لا تحب المرح والألعاب
إذا كنت ممن يرون أن السيارة مجرد وسيلة مواصلات، ولاتحب تجربة الألعاب والتطبيقات الكثيرة الموجودة في سيارة تسلا؛ فيمكنك إذن نسيان أمر هذه السيارة.
تقوم شركة تسلا بين حين وآخر بتحديث قائمة التطبيقات والألعاب الموجودة في نظام الترفيه في سياراتها، والذي يعمل بمعالج رسوميات من شركة نيفادا المشهورة خلف شاشة حجمها 17 بوصة وتعمل باللمس.
|نظام الترفيه في سيارة تسلا يأتي مع شاشة حجمها 17 بوصة تعمل باللمس (رويترز)
6- تستمتع بالاهتزاز والضجيج
إذا كنت ممن يفضلون الشعور بالاهتزازات الناتجة من محركات البنزين أو الديزل، وتعتبر صوتها العالي موسيقى تحتاجها أذنيك كلما ركبت السيارة، فأنت لا تحتاج إلى سيارة تسلا.
محرك تسلا الكهربائي لا يحدث أي ارتجاج أو صوت، وذلك حتى تتمكن من الاستمتاع بصوت الهواء والطبيعة القادم من خارج السيارة، وهو ما شدد عليه رئيس الشركة إيلون ماسك في أحد التصريحات.