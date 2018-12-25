ست صفات تجعلك غير مناسب لسيارة تسلا

هناك العديد من الأسباب لشراء سيارة تسلا، لكن جانبا من شخصيتك يمكن أن يكون مانعا من شراء هذه السيارة. هذا ما أورده موقع كلين تيكنيكا في مقال له عن الصفات الشخصية لمن "يكرهون" سيارة تسلا. ونحن هنا لا نتحدث عن سيارة بعينها من طرازات السيارة، بل عن مفهوم "تسلا" للسيارة الكهربائية الذاتية القيادة الصديقة للبيئة.

1- لا تهتم بالسلامة

إذا كنت ممن لا يعنيهم أن تكون لديهم إحدى أكثر ثلاث سيارات أمانا في الولايات المتحدة، وتحب المخاطرة، فيمكنك أن تعيشها طالما ابتعدت عن سيارات تسلا التي حصلت على عدة جوائز عالمية في مجال الأمان.

فقد حصلت سيارة تسلا موديل 3 على العلامة الكاملة (خمس نجمات) من إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة.

2- لا تحب التسارع

هل تعتقد أنك لم تخلق متسابقا، وتفضل قيادة جرار على الانطلاق بسرعة في الشارع؟ إذا كان الأمر كذلك فلا داعي لشراء تسلا.

سيارة تسلا رودستر التي من المتوقع إطلاقها عام 2020، سوف تنطلق لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في ساعة في ثانيتين فقط.