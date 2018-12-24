سامسونغ تنافس آبل بساعة رياضية جديدة

أطلقت سامسونغ الصيف الماضي رسميا ساعة غالاكسي الذكية (Galaxy Watch) إلى جانب هاتفها غالاكسي نوت 9.

لكن تقارير جديدة كشفت عن أن الشركة الكورية تعمل على إصدار جديد مخصص للصحة واللياقة من ساعاتها الجديدة "غالاكسي"، سيكون أول ساعة رياضية من سلسلتها الجديدة.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن سامسونغ بدأت العمل خلال الشهر الحالي على ساعة ذكية جديدة تحمل الاسم الرمزي "بلس" (Pulse)، وتحمل رقم الطراز "إس إم-آر 500" (SM-R500).

جاء هذا في تقرير من موقع سام موبايل المتخصص بأخبار سامسونغ والذي توقَّع أن تطلق سامسونغ عليها اسم "غالاكسي سبورت".

وأفاد الموقع أن الساعة الجديدة ستأتي بسعة تخزين تبلغ 4 غيغابايتات، وستعمل بنظام "تايزن" التابع لسامسونغ، وستحتوي على مواصفات تتعلق باللياقة البدنية معدة خصيصا للرياضيين.

وستضم الساعة مساعد سامسونغ "بيكسبي"، وستدعم ميزة إشعارات بيكسبي التي يمكن من خلالها إظهار الإشعارات على كل من الهاتف والساعة معا.

ولا يزال موعد الإعلان عن ساعة "غالاكسي سبورت" مجهولا، ولكن يتوقع موقع سام موبايل أن تعلن سامسونغ عنها بالتزامن مع الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10" المنتظر أواخر فبراير/شباط القادم.