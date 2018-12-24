اقض على هوسك بفيسبوك بثلاث خطوات

بعد الاتهامات التي شملت شركة فيسبوك بشأن اختراق بيانات مستعمليها، فقد المستخدمون ثقتهم في العالم الافتراضي وزاد شكّهم. لكننا في المقابل، نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا مع هذه المنصة الاجتماعية من خلال الحرص على استعمال محرك بحث آمن.

وأشارت إلى أن فيسبوك يمكن أن يكون طريقة فعالة لمشاركة الأخبار السيئة مع الأشخاص، في حين يمكن للبعض البحث من خلاله على وظائف أو منتجات جيدة.

ولذلك إذا كنت شديد التعلق بحسابك على فيسبوك، فإليك بعض الأفكار لمساعدتك على تخفيف هذا التعلق:

1- احجر فيسبوك

إن لم تستطع حذف حسابك على فيسبوك، فثمة بعض الحيل التي قد تساعدك على منع فيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت.

فعملية إعادة ضبط أنظمة الخصوصية لحسابك على فيسبوك تساعد في منع الأطراف الدخيلة من الاطلاع على بياناتك الخاصة.

وستعمل هذه الأنظمة في كل مرة تحاول فيها "تسجيل الدخول إلى فيسبوك" من جهاز مختلف.

كما أن حذف تطبيق فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به من هاتفك (بما في ذلك ميسنجر وإنستغرام وواتساب)، وتصفح فيسبوك على الحاسوب من شأنه أن يحدّ من تتبع هذا الموقع للمعلومات الموجودة على هاتفك.

هل يمكن التخلص من الإدمان على فيسبوك؟ (الجزيرة)

2- سجل خروجك في كل مرة

قال برايان فيلدمان من صحيفة "نيويورك ماج" إن مجرد تسجيل الخروج من حساب فيسبوك دون حذفه يستطيع المساعدة على خلق بعض التغيير.

وتتمثل الفكرة بالأساس في أنه بدلاً من تسجيل الدخول وإبقاء حسابك على فيسبوك مفتوحا على هاتفك، عليك أن تتحكم باختيار زيارته من خلال تسجيل الخروج في كل مرة وتحديد وقت محدد للدخول.

وقال فيلدمان إنه اكتشف مدى عدم أهمية هذه الخدمة في حياته، حيث يرى أنه إذا احتاج في أحد الأيام إلى تسجيل الدخول للبحث عن بعض المعلومات، فسيقوم بالخروج مباشرة بعد الحصول على ما يريده.

وبالإضافة إلى إدراك الأفراد أنهم في غنى عن فيسبوك، يمكن أن يساعد تسجيل الدخول والخروج عمداً في كل مرة على إيقاف قدرة هذا الموقع على الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدميه.

3- أدوات مساعدة

ويمكن لتطبيق "ديميتريكيتور" لبينجامين غروسر أن يساعد المستخدم على التخلص من هوسه بتصفح صفحته على فيسبوك، وذلك عن طريق إخفاء جميع الأرقام الخاصة بالإعجاب وإظهار المحتوى فقط.

ويعتقد غروسر أن هذه الأرقام هي ما يجعل الأشخاص مرتبطين بفيسبوك، والحل يكمن في إخفائها والتركيز على المحتوى فقط.

وقدم غروسر في سبتمبر/أيلول الماضي تجربة أكثر تطورا تسمى "سايف بوك"، وهو تطبيق يساعد على إخفاء كل النصوص والصور الموجودة على صفحتك الرئيسية عن محرك البحث.

وهناك كذلك بعض الطرق الأخرى التي تمكنك من التحكم في فيسبوك من خلال منعه من إرسال الإشعارات باستمرار حول المحتوى المقدم.

وأوصى بايرون تاو، وهو مراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بتثبيت إضافات "كروم" مثل "نيوز فيد إراديكاتور" و"بلوك فيسبوك"، حيث يقوم الأول بإخفاء صفحة الأخبار بالكامل عنك، في حين يحجب الثاني أي روابط إلكترونية مرتبطة بفيسبوك.